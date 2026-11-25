Resumen para apurados
- Andy Taylor, guitarrista histórico de Duran Duran, murió a los 65 años en su casa tras luchar contra un cáncer de próstata, según confirmaron su familia y la banda británica.
- Unido a la banda en 1980, fue clave en sus primeros éxitos y cofundó The Power Station. En 2022, su salud le impidió acudir al ingreso del grupo al Salón de la Fama del Rock.
- Considerado un referente del pop rock de los 80, su legado perdura en la música global. Su familia solicitó canalizar homenajes mediante donaciones a la lucha contra el cáncer.
Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años en su casa, luego de atravesar un cáncer de próstata. La noticia se conoció en las últimas horas a través de un comunicado de su familia y de los integrantes de la banda británica, que compartieron sentidos mensajes para despedir a uno de los músicos fundamentales de su historia.
A través del sitio oficial del grupo, su esposa, Tracey, publicó unas palabras en las que destacó tanto su trayectoria artística como su lugar dentro de la familia.
“Para el mundo, Andy era un guitarrista brillante, pero para nosotros, era el esposo más maravilloso, un padre amoroso y el abuelo más orgulloso. Era el pilar de nuestra familia”, expresó.
En el mensaje también recordó que, más allá de las experiencias que le brindó la música, sus afectos siempre ocuparon un lugar central en su vida. Además, agradeció el apoyo que recibió el artista de sus seguidores durante la enfermedad.
“La amabilidad y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo durante su enfermedad le brindaron un inmenso consuelo y fortaleza, y por ello siempre le estaremos agradecidos”, señaló.
Tracey aseguró que Taylor enfrentó sus últimos años con valentía y determinación, sin perder el amor por la vida. “Andy sabía lo mucho que lo querían, y eso nos reconforta enormemente. Lo echaremos de menos cada día”, concluyó.
La trayectoria de Andy Taylor y su aporte a Duran Duran
Nacido el 16 de febrero de 1961 en Tynemouth, Inglaterra, Andy Taylor creció en Cullercoats, una localidad del condado de Northumberland. Se incorporó a Duran Duran en 1980 y se convirtió en una pieza clave en la construcción del sonido de los primeros discos de la banda.
En 1985 también formó parte de The Power Station, un supergrupo que integró junto a su compañero de Duran Duran John Taylor, el baterista Tony Thompson y el cantante Robert Palmer. Con esa formación alcanzó reconocimiento internacional gracias a canciones como “Some Like It Hot” y una versión de “Get It On (Bang a Gong)”, de T. Rex.
A lo largo de su carrera, además, desarrolló un camino como solista y trabajó como guitarrista y productor para otros artistas.
La familia pidió privacidad para atravesar este momento y solicitó que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearlo realicen donaciones a Prostate Cancer UK, una organización dedicada a la lucha contra el cáncer de próstata.
La despedida de sus compañeros de Duran Duran
Los integrantes de Duran Duran también publicaron una dedicatoria en sus redes sociales. Junto a una fotografía del guitarrista, Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor recordaron los comienzos de la banda y la influencia que tuvo Andy en su identidad musical.
“Andy estuvo presente desde el principio de nuestra historia. Desde que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en nuestro potencial, aportó una energía y un carisma inconfundibles a nuestra música”, escribieron.
En el homenaje destacaron su talento con la guitarra y la impronta que dejó en las canciones que llevaron al grupo a recorrer el mundo. También evocaron con especial cariño el reencuentro de los cinco integrantes originales a comienzos de los años 2000, cuando volvieron a compartir escenarios y sesiones de grabación.
Los músicos recordaron, además, que Taylor no pudo acompañarlos personalmente cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, debido a su estado de salud. Sin embargo, sus palabras durante aquella ceremonia quedaron como una muestra de su fortaleza y del vínculo que mantenía con sus compañeros.
“Andy afrontó su enfermedad con una valentía, una honestidad y una entereza admirables”, señalaron.
El mensaje concluyó con las condolencias a su esposa, Tracey, a sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y a su nieto Albie.