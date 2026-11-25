La presentación comenzó a las 15 y constituyó el primer informe de gestión de Santilli desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, el pasado 30 de junio. Antes de asistir al recinto, el funcionario había enviado un documento de 2.202 páginas, que reunió 1.287 respuestas a las 1.659 preguntas formuladas por 12 bloques legislativos.