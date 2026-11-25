Santilli defendió la gestión de Milei en el Senado: “No hubo estallido, hubo crecimiento”
El jefe de Gabinete presentó su primer informe de gestión y respondió las preguntas de los senadores. Cuestionó a la oposición, reivindicó el rumbo económico del Gobierno y aseguró que Javier Milei irá por la reelección. La tucumana Beatriz Ávila participó de la ronda de consultas.
Resumen para apurados
- Según el reporte, el jefe de Gabinete Diego Santilli defendió el miércoles la gestión de Javier Milei en el Senado para reivindicar el rumbo económico y anunciar su reelección.
- En su primer informe, Santilli destacó el superávit y la baja inflacionaria, mientras la oposición cuestionó la recesión y la caída del empleo y la obra pública.
- El funcionario ratificó la reforma electoral y el régimen de inversiones, proyectando la continuidad del plan económico frente a los reclamos provinciales por financiamiento.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió este miércoles la gestión de Javier Milei durante su primera presentación ante el Senado y lanzó una frase dirigida a quienes pronosticaban un fracaso temprano del Gobierno: “No hubo estallido, hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”.
Durante su exposición, el funcionario reivindicó las medidas económicas de la administración libertaria, destacó la reducción de la inflación y el superávit fiscal, y cuestionó a los sectores opositores que habían anticipado una crisis política y económica.
La presentación comenzó a las 15 y constituyó el primer informe de gestión de Santilli desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, el pasado 30 de junio. Antes de asistir al recinto, el funcionario había enviado un documento de 2.202 páginas, que reunió 1.287 respuestas a las 1.659 preguntas formuladas por 12 bloques legislativos.
La exposición se produjo en un contexto de tensión económica, con el riesgo país por encima de los 1.100 puntos y el dólar oficial en torno a los $1.630, según los datos consignados en la cobertura de la jornada.
Santilli defendió el rumbo económico y apuntó contra la oposición
En el comienzo de su discurso, Santilli recordó la situación económica que, según su descripción, recibió Milei al asumir en diciembre de 2023. Mencionó una inflación anual superior al 211%, una pobreza del 57%, una pobreza infantil del 70% y un déficit fiscal equivalente al 15% del PBI.
“Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en coma farmacológico”, afirmó.
El jefe de Gabinete sostuvo que el Presidente cumplió con sus principales promesas de campaña y destacó el fin de los piquetes, la reducción de impuestos y la desaceleración de la inflación.
También cuestionó los pronósticos de la oposición sobre la continuidad del Gobierno. “Dijeron que iba a haber un estallido, que no iba a durar seis meses, que le iban a tomar las calles”, recordó.
En contraposición, aseguró que Milei consiguió aprobar reformas importantes pese a no contar con mayorías propias en el Congreso. “Milei logró en dos años lo que a otros les llevó 10 o 20. Por eso hoy el mundo todavía se sorprende, por eso Milei es un líder mundial”, expresó.
Qué dijo Santilli sobre la inflación, los impuestos y las reservas
En materia económica, el funcionario defendió el programa impulsado por el ministro Luis Caputo y destacó que el Gobierno lleva tres años consecutivos de superávit financiero.
Según los números que presentó ante los senadores, la inflación anual se ubica alrededor del 30%, mientras que las reservas internacionales rondan los U$S 50.000 millones.
También aseguró que la administración libertaria redujo 25 impuestos, una disminución que estimó en casi cuatro puntos del PBI y en U$S 28.000 millones.
Sobre la política tributaria, anticipó que el Gobierno buscará avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos y ofrecerá un reintegro del 50% a las provincias que adhieran a la iniciativa.
Santilli también destacó el desempeño exportador de la Argentina. “Llevamos 35 meses seguidos vendiéndole al mundo más de lo que le compramos. Por primera vez Argentina tiene crecimiento genuino”, sostuvo.
Además, anticipó la llegada del proyecto Argentina LNG, que implicaría una inversión estimada en U$S 50.000 millones.
La participación de Beatriz Ávila y el reclamo por el Belgrano Cargas
La presentación de Santilli también tuvo participación tucumana. La senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, intervino durante la primera ronda de preguntas al jefe de Gabinete.
La legisladora formó parte del grupo de senadores que consultaron al funcionario antes del primer cuarto intermedio de la sesión.
Por su parte, la senadora salteña Flavia Royón abrió la ronda de preguntas al finalizar la exposición inicial de Santilli. Su consulta estuvo relacionada con la licitación del Belgrano Cargas y, particularmente, con los ramales C14 y C15, que atraviesan el norte del país y quedaron excluidos de la licitación oficial.
El tema también apareció en las respuestas posteriores del jefe de Gabinete, quien reconoció que el sistema ferroviario necesita obras de infraestructura y mencionó la Circunvalación de Santa Fe entre las intervenciones prioritarias.
RIGI y reforma electoral: las respuestas del jefe de Gabinete
Durante el intercambio con los legisladores, Santilli defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que tiene “costo cero”.
Ante las consultas del senador Fernando Salino, argumentó que el régimen permite equiparar las condiciones fiscales argentinas con las de países vecinos como Chile y Perú para atraer inversiones.
También se refirió a la reforma electoral que impulsa el oficialismo. El funcionario explicó que el objetivo es reducir la cantidad de elecciones y evitar el costo que representan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Queremos que las PASO no cuesten 200 millones de dólares”, afirmó.
En otro tramo de la jornada, negó que las colectoras sean una iniciativa del Gobierno nacional y sostuvo que esa propuesta surgió de un planteo de algún gobernador.
La sesión continuó con preguntas de los bloques opositores, que cuestionaron la situación del empleo privado, el consumo, la obra pública y el financiamiento de las provincias.
Entre los planteos, Alicia Kirchner y Adán Bahl hablaron de una “recesión técnica y social” y reclamaron medidas para enfrentar la caída de la actividad económica.