Resumen para apurados
- A sus 63 años, Carlos Montoya recorre a pie las calles de Tucumán vendiendo 100 kilos de verdura en su bicicleta para subsistir a diario ante la caída del consumo.
- Trabaja como vendedor ambulante desde hace 50 años, tras dejar la escuela en tercer grado. Inicia su jornada a las 5 con compras en Mercofrut y camina hasta seis horas.
- Su caso visibiliza la crítica informalidad en el Gran Tucumán, donde el 87,6% de los cuentapropistas carece de aportes, cifra que se agrava ante la recesión económica.
La llovizna de este miércoles fresco en Tucumán no modificó la rutina de Carlos Montoya. Como si no tuviera 63 años, recorre las calles de la Capital con una bicicleta en la que carga unos 100 kilos de frutas y verduras. El peso de la mercadería le complica pedalear durante gran parte de la jornada: recién puede hacerlo cuando termina de trabajar.
En diálogo con LA GACETA, el hombre contó que se dedica a la venta ambulante hace más de 50 años. Su jornada comienza a las cinco de la mañana, cuando se levanta para ir al Mercofrut. Tras prepararla mercadería, sale a caminar durante cinco o seis horas. Se lo puede ver principalmente por la avenida Mitre y las calles Corrientes y 12 de Octubre. Llega hasta la cancha de Central Norte.
Nunca tuvo una verdulería. Vive con su esposa y sus tres hijos. Consultado por este diario sobre la situación económica, aseguró que sus ventas disminuyeron y que tiene dificultades para cubrir los gastos del mes. “Tengo que trabajar todos los días para poder llegar a fin de mes”, explicó.
Una vida de trabajo
Montoya creció en el barrio Victoria. Apenas pudo cursar hasta tercer grado de la escuela primaria en la Escuela Guillermo Griet. Las circunstancias familiares, detalló, lo obligaron a abandonar los estudios cuando quedó solo con su madre y sus ocho hermanos.
“Siempre fue mi vida así de difícil, trabajar nomás de chico”, recordó. Entre las cosas que destaca de su presente está el hecho de que una de sus hijas está estudiando.
La calle fue durante más de cinco décadas su lugar de trabajo, pero también un espacio de aprendizaje. “La misma calle me enseñó a ser un buen hombre, trabajador”, reflexionó.
Informalidad en Tucumán
La historia de Montoya permite aproximarse a una de las características del mercado laboral tucumano: la elevada incidencia de la informalidad, especialmente entre quienes trabajan por cuenta propia.
Según un estudio del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, durante el primer trimestre de 2026 el 87,6% de los cuentapropistas del Gran Tucumán-Tafí Viejo trabajaba en condiciones de informalidad. Se trataba del segundo porcentaje más elevado entre los aglomerados relevados, detrás de Formosa (87,9%).
En ese mismo período, la informalidad alcanzaba al 56,2% del conjunto de los trabajadores del aglomerado tucumano.
Montoya reconoce que no es el único que atraviesa dificultades económicas vendiendo mercadería en las calles de la capital. En sus recorridos también se encuentra con vendedores ambulantes mucho más jóvenes que él.
Conocé más de su historia en este video: