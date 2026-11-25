En diálogo con LA GACETA, el hombre contó que se dedica a la venta ambulante hace más de 50 años. Su jornada comienza a las cinco de la mañana, cuando se levanta para ir al Mercofrut. Tras prepararla mercadería, sale a caminar durante cinco o seis horas. Se lo puede ver principalmente por la avenida Mitre y las calles Corrientes y 12 de Octubre. Llega hasta la cancha de Central Norte.