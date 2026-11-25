Resumen para apurados
- Julián Álvarez anotó de tiro libre para el triunfo de Atlético de Madrid ante Viking en el Metropolitano por Champions League, convalidado por la tecnología.
- El arquero sacó el balón sobre la línea pero el reloj arbitral confirmó el gol. El delantero cordobés cortó una racha de un mes sin convertir tras el respaldo de Simeone.
- El tanto afianza la confianza del atacante en el esquema del club español y suma su tercer gol en la temporada, buscando consolidar su mejor versión en Europa.
Julián Álvarez volvió a festejar con la camiseta de Atlético de Madrid y lo hizo con una notable ejecución de tiro libre. El delantero cordobés fue uno de los protagonistas del triunfo del conjunto dirigido por Diego “Cholo” Simeone frente a Viking de Noruega, en el estadio Metropolitano, por la fase de liga de la UEFA Champions League.
A los 24 minutos de juego, la “Araña” se hizo cargo de una pelota parada en el borde del área. Pese a contar con un ángulo de remate complicado, el campeón del mundo sacó un potente derechazo que se metió junto a uno de los palos para establecer el 2-0 parcial.
Sin embargo, la particularidad de la acción estuvo en la intervención de la tecnología. El arquero del conjunto noruego, Ľubomír Belko, logró sacar la pelota desde el interior del arco y generó dudas sobre si había ingresado en su totalidad.
La incertidumbre se terminó cuando el árbitro recibió la confirmación automática en su reloj mediante el sistema de detección de goles. Las repeticiones televisivas permitieron comprobar que la pelota había cruzado completamente la línea de meta por apenas unos milímetros.
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Julián Álvarez cumplió con el pronóstico de Diego Simeone
En la conferencia de prensa previa al encuentro, Simeone había respaldado al delantero argentino, que atravesaba una racha de un mes sin convertir. El entrenador había asegurado que “los goles seguramente aparecerán”, una predicción que se cumplió antes de la primera media hora de juego frente al conjunto noruego.
La última conquista de Álvarez había sido el pasado 24 de octubre, frente a Deportivo La Coruña, por La Liga de España.
Con su golazo de tiro libre, el cordobés alcanzó los tres tantos en lo que va de la temporada, dos de ellos en la Champions League, certamen en el que también había convertido frente a Stuttgart.
El regreso al gol representa una buena noticia para el atacante argentino, que busca recuperar su mejor versión después de un período marcado por la incertidumbre que generó su frustrado traspaso a Barcelona.