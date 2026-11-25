Julián Álvarez volvió a festejar con la camiseta de Atlético de Madrid y lo hizo con una notable ejecución de tiro libre. El delantero cordobés fue uno de los protagonistas del triunfo del conjunto dirigido por Diego “Cholo” Simeone frente a Viking de Noruega, en el estadio Metropolitano, por la fase de liga de la UEFA Champions League.