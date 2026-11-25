Clemente Cancela sorprendió a sus compañeros y a los oyentes de Todo pasa, el programa que conduce por FM Urbana Play, al anunciar en vivo que será padre por primera vez. A los 49 años, el periodista compartió la noticia junto a su pareja desde hace nueve años, la también periodista Paloma Bokser, y protagonizó un momento cargado de emoción.