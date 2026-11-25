Clemente Cancela anunció que será papá por primera vez a los 49 años: la emotiva sorpresa en pleno vivo
El periodista confirmó que su pareja, Paloma Bokser, está embarazada de un varón y contó cómo vivieron el camino hasta recibir la noticia. El bebé tiene fecha estimada de nacimiento para el 4 de junio.
Resumen para apurados
- Clemente Cancela anunció en Urbana Play que será padre por primera vez a los 49 años junto a Paloma Bokser, tras confirmar que esperan un varón.
- El periodista dio la noticia en vivo mostrando fotos familiares y relató que, tras nueve años de relación y estudios de fertilidad, supieron del embarazo en septiembre.
- El nacimiento está programado para el 4 de junio, marcando una nueva etapa para la pareja, que recibió múltiples felicitaciones tras compartir el hecho en redes.
Clemente Cancela sorprendió a sus compañeros y a los oyentes de Todo pasa, el programa que conduce por FM Urbana Play, al anunciar en vivo que será padre por primera vez. A los 49 años, el periodista compartió la noticia junto a su pareja desde hace nueve años, la también periodista Paloma Bokser, y protagonizó un momento cargado de emoción.
“Son días muy movilizantes”, comenzó diciendo antes de contar una historia que, en principio, parecía tener como protagonista a Tita, una de las perras que comparte con Paloma. La mascota llegó a sus vidas hace siete años, cuando la adoptaron sin saber que estaba embarazada. Tiempo después, tuvo cachorritos.
Mientras relataba la anécdota, en la pantalla se sucedían imágenes de la pareja junto a sus animales. Sin embargo, una fotografía terminó revelando el verdadero motivo de su emoción: en ella, Tita aparecía sobre el regazo de Paloma, con la cabeza apoyada en su panza.
“Ese es el lugar favorito de Tita para ponerse hace tres meses”, dijo Cancela, dando la primera pista sobre la noticia que estaba a punto de confirmar.
La reacción de Matías Martin y la fecha de nacimiento del bebé
La revelación tomó por sorpresa a Matías Martin, conductor del ciclo, quien no pudo ocultar su emoción. “¡No! No te la puedo creer”, exclamó al comprender que su compañero estaba anunciando el embarazo de su pareja. Inmediatamente, se levantó para abrazarlo y felicitarlo. También se sumaron Emilse Pizarro y Juan Ferrari, integrantes de la mesa.
“¡Paloma está embarazada! Dimos todos los pasos que hay que dar, hicimos los estudios y tengo los papeles acá”, contó el periodista. Además, confirmó que esperan un varón y que la fecha estimada de nacimiento es el próximo 4 de junio.
Cancela explicó que ambos tenían el deseo de convertirse en padres desde hacía tiempo, aunque el proyecto comenzó a tomar forma después de mudarse a su nueva casa, hace algunos meses.
Antes de viajar al Mundial 2026, decidió realizarse un estudio para comprobar si, a los 49 años, todavía era fértil. Después de ese paso, comenzaron a intentarlo y, finalmente, en septiembre recibieron el resultado positivo del test de embarazo.
Durante los últimos tres meses, la pareja realizó las ecografías y los estudios correspondientes. Así pudieron confirmar que el bebé está sano y que será un varón.
Las primeras fotos de Clemente Cancela y Paloma Bokser con la noticia
Después del anuncio radial, los periodistas también eligieron las redes sociales para compartir la felicidad con sus seguidores. Clemente y Paloma publicaron un mensaje conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram, acompañado por varias fotografías tomadas en el living y el jardín de su casa.
En las imágenes aparecen junto a sus perros y dejan ver la pancita de Bokser, en una postal familiar que refleja la llegada de esta nueva etapa.
La publicación estuvo acompañada únicamente por dos emojis: un corazón y un pollito saliendo de un huevo. En pocos minutos, el posteo comenzó a recibir likes y numerosos mensajes de felicitaciones por la noticia.