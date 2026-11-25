También descartó que su decisión estuviera relacionada con un enojo con las redes sociales o con el deseo de alejarse de la vida pública. “No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cansé de las redes, ni porque estoy enojado con Instagram. De hecho, todo lo contrario. Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida”, expresó.