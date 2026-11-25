Resumen para apurados
- Santiago Maratea eliminó su cuenta de Instagram con 3,4 millones de seguidores para cerrar definitivamente su etapa como influencer y alejarse de las campañas comerciales.
- A través de un video de siete minutos, el comunicador repasó diez años de trayectoria y colectas masivas, descartando que la medida responda a una estrategia publicitaria.
- El influencer anunció que comenzará de nuevo para enfocarse en la creación de una fundación solidaria dedicada prioritariamente a la salud infantil.
Santiago Maratea sorprendió a sus seguidores con una decisión que marca el final de una etapa de más de 10 años: eliminó su cuenta de Instagram, en la que había reunido 3,4 millones de seguidores y construido su carrera como influencer. El creador de contenido borró sus publicaciones, historias destacadas y foto de perfil, y dejó únicamente un video de casi siete minutos para explicar los motivos de su salida.
La decisión llegó casi un mes después del tenso momento que protagonizó en PH, Podemos Hablar (Telefe). En la grabación, Maratea aclaró que no se trataba de una suspensión temporal ni de una estrategia publicitaria.
“No es que voy a suspender la cuenta, esto no es un bait, no es una estrategia de marketing, de nada. Simplemente, voy a eliminar mi cuenta, que es la que construí durante más de diez años y debe ser el activo más importante que construí en mi vida”, explicó.
También descartó que su decisión estuviera relacionada con un enojo con las redes sociales o con el deseo de alejarse de la vida pública. “No la cierro ni porque me voy a ir a vivir al bosque, ni porque me cansé de las redes, ni porque estoy enojado con Instagram. De hecho, todo lo contrario. Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida”, expresó.
Por qué Santi Maratea decidió dejar de ser influencer
Uno de los motivos centrales de su decisión tiene que ver con un cambio en sus intereses profesionales. “Hace un tiempito que me di cuenta de algo, y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho”, afirmó.
Maratea recordó sus comienzos en Internet, cuando todavía no existía el concepto de influencer tal como se lo conoce actualmente. “Solo éramos algunas personas que empezábamos como a mostrar nuestra vida en Internet y de repente apareció gente que nos quería mirar”, contó.
En ese recorrido, reconoció que su crecimiento personal también ocurrió frente a millones de personas. “Mi paso a la adultez fue bastante público y en todo ese proceso vieron mis aciertos, mis papelones, mis cambios, mis contradicciones, mis quilombos, mis campañas, mis momentos buenos, mis momentos malos”, señaló.
Además, destacó que las habilidades que desarrolló durante esos años podían tener otra finalidad: “Toda esa capacidad que tengo para comunicar, para llamar la atención, para convencer, para vender, para convocar gente alrededor de algo, también sirve para ayudar”.
El influencer aclaró que no tiene nada en contra de las campañas comerciales ni de las marcas con las que trabajó. Reconoció que esa actividad le permitió tener una vida que disfrutó y que probablemente podría haber continuado durante mucho tiempo, porque sabía cómo hacerla y le iba bien. Sin embargo, aseguró que ya no quería seguir utilizando sus recursos para promocionar productos.
“Simplemente ya no lo quiero”, resumió.
También reflexionó sobre el vínculo que había construido con su comunidad y el cambio que Internet representó en la manera de consumir contenidos. “Cuando nosotros empezamos, había algo novedoso en ver en una pantalla a alguien normal. Hasta ese entonces, solamente consumíamos artistas, actores, deportistas, futbolistas. Y había algo revolucionario que trajo Internet, que es la capacidad de identificarse”, explicó.
Sobre el valor personal y profesional de su cuenta, reconoció que allí había mucho más que seguidores: “Hay más de diez años de mi vida acá. Hay tres millones cuatrocientos mil seguidores, una construcción de capital que me llevó mucho tiempo. Hay seguridad laboral acá, hay recuerdos acá. Hay muchas personas que me acompañaron durante años muy importantes de mi vida y aunque no los conozco, suena loco, pero les tengo cariño”.
El nuevo proyecto de Santi Maratea
En su despedida, Maratea insistió en que no se va con resentimiento ni considera que su etapa como influencer haya fracasado. “No voy a cerrar esta cuenta renegando de ella, todo lo contrario. La cierro profundamente agradecido”, sostuvo.
Y agregó: “No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito”.
Su próximo objetivo estará relacionado con la creación de una fundación dedicada principalmente a la salud infantil. En ese sentido, explicó que su mirada sobre las redes y la convocatoria también cambió: “Esta vez no estoy pensando en cuánta gente va a ver el video, sino en cuántas personas quieren ser parte del proyecto que ese video comunica”.
También reconoció que quienes lo seguían habían llegado a su perfil por diferentes razones: algunos por cariño, otros por las colectas solidarias, otros porque disfrutaban de sus contenidos y algunos ni siquiera recordaban cómo habían comenzado a seguirlo. Por eso, consideró que esta nueva etapa debía darles la posibilidad de elegir nuevamente si querían acompañarlo.
“Voy a empezar de nuevo, aunque no realmente desde cero, porque me llevo conmigo estos diez años de tanto aprendizaje”, afirmó.
Hacia el final del video, agradeció a quienes lo miraron, acompañaron, cuestionaron y se divirtieron con él. También reconoció lo extraño que resultaba despedirse con nostalgia de millones de personas a las que, en su mayoría, nunca había conocido personalmente.
“Yo tuve la suerte, aunque sea un ratito, de haber sido parte de la suya”, expresó.
Con esas palabras, Maratea cerró una cuenta que durante más de una década funcionó como su espacio de trabajo, un archivo de su vida y un punto de encuentro con una comunidad multitudinaria. “Me voy feliz, porque qué suerte tuve y qué linda vida me dieron”, dijo antes de despedirse con un último “chau”.