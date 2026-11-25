Resumen para apurados
- Instituto respondió con ironía en redes sociales sobre las condiciones del césped de su estadio en Córdoba antes de recibir a River por los cuartos de final.
- El campo de juego se deterioró tras el recital de María Becerra, lo que forzó a jugar octavos en el Kempes mientras el club aceleraba tareas para restaurarlo.
- Aunque estiman que el césped alcanzará siete puntos y no el óptimo, la institución confía en mantener su localía en Alta Córdoba y no trasladarse al Kempes.
El estado del campo de juego del estadio Monumental Presidente Perón se convirtió en uno de los principales temas de conversación en la previa del encuentro entre Instituto y River, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura. Ante las dudas sobre las condiciones del césped, el club cordobés salió a responder con una serie de publicaciones cargadas de ironía.
La preocupación surgió después de que se difundieran imágenes del terreno de juego con sectores desgastados, baches y quemaduras en el pasto, producto del montaje del escenario para el recital de María Becerra.
De hecho, la realización del espectáculo musical obligó a la “Gloria” a trasladar su localía al estadio Mario Alberto Kempes para enfrentar a Huracán por los octavos de final. Desde entonces, el club comenzó a trabajar a contrarreloj para recuperar el césped y garantizar que el encuentro frente al “Millonario” pueda disputarse en Alta Córdoba.
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Las chicanas de Instituto por el estado de su cancha
Frente a las críticas y los interrogantes que surgieron en las redes sociales, Instituto decidió mostrar los avances de los trabajos a través de su cuenta oficial de X.
“Tranqui… Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final”, publicó inicialmente la institución, junto con imágenes que exhibían una considerable mejoría respecto de las fotografías que habían circulado en los últimos días.
Sin embargo, el club redobló la apuesta con una nueva publicación en la que apeló al humor para despejar las dudas sobre el estado del terreno de juego.
“No es IA, pongan drones… Llegamos perfecto”, escribió Instituto, en referencia a la inteligencia artificial y a los cuestionamientos sobre las imágenes difundidas.
Cómo llegaría el césped para el partido ante River
Más allá del optimismo transmitido en las redes sociales, puertas adentro de la institución reconocen que el campo de juego difícilmente llegue en óptimas condiciones al compromiso del sábado por la noche.
De todas maneras, la expectativa es que el terreno alcance una condición cercana a los siete puntos sobre 10, lo que consideran suficiente para albergar el encuentro correspondiente a los cuartos de final.
Así, Instituto confía en que podrá recibir a River en su estadio y evitar una nueva mudanza al Mario Alberto Kempes en una instancia decisiva del campeonato.