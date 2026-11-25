Los números que ilusionan a la “Gloria”

Instituto, que terminó primero en la zona A, está invicto en su estadio en el Clausura: sumó 20 de los 24 puntos en juego, con seis triunfos y dos empates, ante Boca y Newell’s. Su última caída como local fue el 18 de abril, 0-1 ante Estudiantes, por el Apertura. Eso sí, Flores tiene dudas, porque Alex Luna y Jeremías Lázaro terminaron tocados ante Huracán. "Vamos a tratar de que Luna y Lázaro lleguen al fin de semana", dijo.