Resumen para apurados
- El DT de Instituto, Diego Flores, desafió a River el martes en Córdoba antes de los cuartos de final del Clausura, asegurando que el rival no intimida tras perder seis partidos.
- Instituto llega tras vencer 2-1 a Huracán y sostener su invicto como local, mientras que el conjunto de Leonardo Ponzio accedió a la fase tras superar 3-1 a Lanús.
- El ganador de esta llave de cuartos de final se medirá en semifinales ante el vencedor del duelo entre Vélez e Independiente en el estadio José Amalfitani.
Diego Flores no se achica ante el desafío más grande del Clausura. El entrenador de Instituto, que en 2024 dirigió a San Martín, le envió un mensaje desafiante a River en la previa del cruce por los cuartos de final, que se jugará el sábado, a las 22, en el Monumental Presidente Perón, de Alta Córdoba.
Tras la práctica del martes, el “Traductor” fue directo cuando le preguntaron si River intimida. "No, no intimida River. Es fútbol argentino. En este torneo ya perdieron seis partidos, nosotros dos. Sí, no ignoramos que es un rival durísimo con mucha jerarquía. Pero así como ellos tienen sus armas para ganar el partido, nosotros tenemos las nuestras", afirmó.
â#River no intimida. Ellos perdieron seis partidos, nosotros dos. Van a tener que hacer mucho porque nosotros vamos a dejar la vida en ese partidoâ. Diego Flores y un reflejo de la mentalidad de su #Instituto. https://t.co/yEV7msC1d9— Ãlvaro Pereyra (@alvaropereyraa) November 24, 2026
El DT también se aferró a la ventaja de la localía. "Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía. Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado con el cuchillo entre los dientes. River va a tener que hacer mucho porque nosotros vamos a dejar la vida en ese partido", avisó.
La “Gloria” llegó a esta instancia tras un sufrido 2-1 ante Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes, adonde tuvo que mudarse por el estado del césped de Alta Córdoba después de dos recitales. River, en tanto, eliminó 3-1 a Lanús en el Monumental, con dos goles de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada.
Los números que ilusionan a la “Gloria”
Instituto, que terminó primero en la zona A, está invicto en su estadio en el Clausura: sumó 20 de los 24 puntos en juego, con seis triunfos y dos empates, ante Boca y Newell’s. Su última caída como local fue el 18 de abril, 0-1 ante Estudiantes, por el Apertura. Eso sí, Flores tiene dudas, porque Alex Luna y Jeremías Lázaro terminaron tocados ante Huracán. "Vamos a tratar de que Luna y Lázaro lleguen al fin de semana", dijo.
Del otro lado, Leonardo Ponzio, DT interino de River, habló tras el triunfo ante Lanús y dejó en claro su deseo de seguir en el cargo. "Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo", afirmó. El ganador de la llave enfrentará en semifinales al vencedor de Vélez e Independiente, en el estadio José Amalfitani.