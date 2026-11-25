Resumen para apurados
- La dirigencia de River definió en Buenos Aires buscar tres refuerzos clave para la temporada 2027, con el fin de reestructurar el plantel mientras elige a su nuevo entrenador.
- El plan contempla un central como Tomás Palacios, un volante ante la salida de Fausto Vera y un delantero como Alex Arce, debido al desgaste físico y bajas en el equipo actual.
- Estas altas sentarán las bases del próximo ciclo técnico y anticiparán posibles ventas a Europa, contemplando además el sondeo por el arquero marroquí Yassine Bounou.
Mientras trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador, la dirigencia de River comenzó a diagramar el plantel con vistas a la temporada 2027. Más allá de quién se haga cargo del equipo, la institución tiene decidido incorporar al menos un futbolista por línea: un defensor central, un volante central y un centrodelantero.
En la defensa, el principal apuntado es Tomás Palacios. El marcador central pertenece a Inter de Milán y actualmente se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata. La intención de River es negociar una cesión con opción de compra, debido a que el conjunto italiano tasó su ficha en seis millones de euros.
En paralelo, la dirigencia mantiene negociaciones avanzadas por Mauro Coronel, defensor de 18 años que milita en Nacional de Paraguay y que, pese a su corta edad, ya debutó en la selección mayor de su país.
Las prioridades de River en el mediocampo y el ataque
Otro de los puestos que genera preocupación es el de volante central. La dirigencia decidió que no ejecutará la opción de compra por Fausto Vera, por lo que buscará incorporar un futbolista con experiencia para cubrir esa posición.
Si bien el plantel cuenta con Aníbal Moreno y los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva, los problemas físicos que arrastra el primero y la falta de rodaje de los jóvenes llevaron a considerar necesaria la llegada de un refuerzo.
En el ataque, en tanto, la intención es sumar un centrodelantero con características diferentes a las de los futbolistas que actualmente integran el plantel.
Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré compiten por un lugar en esa posición, aunque el colombiano podría emigrar en enero debido a la falta de minutos.
Ante ese escenario, River realizó un sondeo por Alex Arce. El goleador paraguayo de Independiente Rivadavia reúne las características de un delantero de área que la dirigencia pretende incorporar.
El arquero que está en la mira de River
Más allá de las tres posiciones consideradas prioritarias, la dirigencia también analiza alternativas para reforzar el arco. El marroquí Yassine Bounou es el principal apuntado para ocupar ese puesto.
La búsqueda de un arquero también está relacionada con el futuro de Santiago Beltrán, cuya transferencia podría concretarse a mediados de 2027, durante el mercado de pases más importante del fútbol europeo.