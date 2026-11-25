Resumen para apurados
- Leandro Paredes fue dado de alta este lunes en Buenos Aires tras sufrir un desmayo en Barranquilla por el calor extremo durante la final de la Copa Sudamericana de Boca.
- El volante se descompensó en pleno festejo tras el título en Colombia. Los análisis clínicos posteriores descartaron secuelas físicas o patologías previas en el capitán.
- Con el aval médico, Arruabarrena confirmó a Paredes como titular para el duelo decisivo frente a Independiente Rivadavia por los octavos del Torneo Clausura.
Una de las imágenes que mayor preocupación generó durante los festejos de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana fue el desmayo de Leandro Paredes. El capitán del conjunto de La Ribera sufrió una descompensación en Barranquilla que fue captada por las cámaras de televisión y encendió las alarmas sobre su estado de salud.
Tras regresar a Buenos Aires, el mediocampista fue sometido el lunes a una serie de estudios médicos para determinar las causas del episodio y descartar posibles complicaciones. Los resultados llevaron tranquilidad al cuerpo técnico: el campeón del mundo se encuentra en óptimas condiciones clínicas y el desvanecimiento no dejó secuelas.
El episodio estuvo relacionado con las altas temperaturas a las que estuvo expuesto durante la final y otros factores circunstanciales. Además, los análisis permitieron descartar afecciones preexistentes vinculadas con la descompensación.
La decisión de Arruabarrena con Leandro Paredes
Apenas cuatro días después de la consagración internacional, Boca deberá afrontar otro compromiso decisivo. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.
Con los resultados favorables de los estudios médicos, el entrenador decidió que Paredes estará desde el arranque frente al conjunto mendocino. Si bien el mediocampista todavía arrastra el cansancio y algunas dolencias musculares propias del esfuerzo realizado en Colombia, su deseo de jugar y los cuidados que tuvo durante los últimos días terminaron de confirmar su presencia.
De esta manera, Boca contará con su capitán para afrontar un nuevo encuentro de eliminación directa, en el que buscará dar otro paso hacia la conquista de un título antes del cierre de la temporada.
La probable formación de Boca ante Independiente Rivadavia
El “Vasco” todavía debe resolver dos incógnitas vinculadas con la conformación del mediocampo y del ataque. Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte compiten por un lugar en la mitad de la cancha, mientras que Tomás Aranda y Alan Velasco son las alternativas para completar el tridente ofensivo.
De no mediar contratiempos, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte; Tomás Aranda o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.