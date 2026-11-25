Mundial Sub 17: Argentina empató 3-3 con Dinamarca en un partidazo y se clasificó a los 16avos de final
El equipo de Diego Placente comenzó perdiendo 2-0, logró remontar el resultado en apenas 11 minutos y terminó igualando en Qatar. Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz marcaron los goles de la “Albiceleste”.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina Sub 17 empató 3-3 con Dinamarca en Qatar por la última fecha del Grupo C y clasificó a los 16avos de final del Mundial tras quedar segunda en su zona.
- El equipo de Placente perdía 2-0, remontó en 11 minutos con goles de Baroni, Policella y Alcaraz, y selló el pase gracias al triunfo previo en el duelo directo ante Mozambique.
- El conjunto albiceleste superó la fase inicial y buscará en la etapa eliminatoria coronarse campeón del mundo por primera vez en la historia de la categoría.
La selección argentina empató 3-3 frente a Dinamarca y consiguió su clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub 17 de Qatar 2026. En un encuentro cargado de emociones, el equipo dirigido por Diego Placente logró recuperarse de una desventaja de dos goles, dio vuelta el marcador en el segundo tiempo y terminó rescatando un punto que le permitió avanzar a la siguiente instancia.
El partido, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo C, comenzó de manera complicada para el seleccionado nacional. Aunque Argentina generó algunas situaciones de peligro, Dinamarca abrió el marcador a los 36 minutos mediante un penal convertido por Noah Madsen, después de una infracción sancionada a instancias del VAR.
El golpe fue todavía mayor sobre el cierre de la primera etapa. En tiempo de descuento, Ekene Chukwuani amplió la ventaja para los europeos y estableció el 2-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso. En ese momento, con Mozambique superando parcialmente a Australia en el otro encuentro del grupo, Argentina estaba quedando eliminada del certamen.
Sin embargo, la historia cambió por completo en el complemento. Placente realizó dos modificaciones durante el entretiempo y su equipo salió decidido a buscar la remontada. A los 12 minutos, Giovanni Baroni aprovechó una asistencia de Simón Escobar y descontó con una definición dentro del área.
Apenas cuatro minutos después, Juan Cruz Policella convirtió el 2-2 tras una buena jugada individual, en la que eludió a sus marcadores y sacó un potente remate cruzado. La reacción argentina no terminó allí: a los 23 minutos, Alan Alcaraz protagonizó una de las mejores acciones del encuentro al conectar una espectacular volea desde afuera del área para establecer el 3-2.
En apenas 11 minutos, el seleccionado nacional había pasado de estar dos goles abajo a quedarse con una victoria que le aseguraba la clasificación. Sin embargo, Dinamarca volvió a reaccionar y, a los 32 minutos, Omran Khatar culminó una jugada colectiva para marcar el empate definitivo.
Cómo quedó Argentina en el Mundial Sub 17
El resultado mantuvo la incertidumbre hasta el final, pero el empate 2-2 entre Australia y Mozambique terminó favoreciendo a Argentina, que concluyó segunda en el Grupo C con cuatro puntos.
El conjunto dirigido por Placente quedó igualado en unidades con Mozambique, aunque logró superarlo en la clasificación gracias a la victoria por 2-1 que había conseguido en el enfrentamiento directo de la segunda fecha.
Australia terminó como líder del grupo, con cinco puntos, mientras que Dinamarca finalizó última y quedó eliminada.
De esta manera, Argentina cerró la primera fase con una derrota por 2-0 ante Australia, una victoria por 2-1 frente a Mozambique y el empate 3-3 contra Dinamarca. Ahora continuará su camino en los 16avos de final, con el objetivo de conquistar por primera vez el Mundial de la categoría.