El destino quiso que Estudiantes de La Plata volviera al lugar donde comenzó a escribir sus páginas más gloriosas. Más de 58 años después de conquistar su primera Copa Libertadores, el “Pincha” disputará una nueva final continental frente al mismo adversario y en el mismo escenario de aquella histórica consagración: Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo.