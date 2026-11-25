Resumen para apurados
- Estudiantes y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores 2026 en el Centenario de Montevideo para definir el título continental, reeditando el duelo histórico.
- En 1968, el conjunto platense dirigido por Osvaldo Zubeldía venció 2-0 al equipo brasileño en ese mismo escenario durante un desempate y alzó su primera copa.
- El club argentino buscará sumar una nueva estrella internacional y revivir su era más gloriosa sobre el mismo césped donde comenzó su dinastía futbolística.
El destino quiso que Estudiantes de La Plata volviera al lugar donde comenzó a escribir sus páginas más gloriosas. Más de 58 años después de conquistar su primera Copa Libertadores, el “Pincha” disputará una nueva final continental frente al mismo adversario y en el mismo escenario de aquella histórica consagración: Palmeiras, en el estadio Centenario de Montevideo.
En 1968, Estudiantes revolucionó el fútbol sudamericano de la mano de Osvaldo Zubeldía. Con una rigurosa preparación física, un innovador ordenamiento táctico y referentes como Carlos Bilardo y Juan Ramón “La Bruja” Verón, el conjunto platense construyó una identidad que trascendió generaciones.
El camino hacia aquella primera estrella continental estuvo marcado por una electrizante semifinal frente a Racing. Después de perder 2-0 en la ida y ganar 3-0 en la vuelta, Estudiantes igualó 1-1 en el desempate disputado en el Monumental y avanzó por diferencia de gol. El encuentro terminó con cuatro futbolistas expulsados que posteriormente fueron detenidos en Villa Devoto.
Cómo fue la histórica final entre Estudiantes y Palmeiras en 1968
A diferencia de lo que ocurrirá en la edición 2026, aquella definición necesitó tres partidos. En el primero, disputado en La Plata, Estudiantes remontó el resultado en los minutos finales gracias a los goles de Verón y Marcos Flores para imponerse por 2-1.
Palmeiras respondió en el estadio Pacaembú con una victoria por 3-1, lo que obligó a disputar un encuentro de desempate en Montevideo.
El 16 de mayo de 1968, ante unas 55.000 personas, Estudiantes hizo historia. Zubeldía, que estaba suspendido y observó el encuentro desde la platea, dispuso una variante táctica determinante: ubicó a Carlos Pachamé como líbero para neutralizar el poderío ofensivo de los brasileños.
Felipe Ribaudo y Verón marcaron los goles del triunfo por 2-0. La “Bruja”, que convirtió en los tres encuentros de la final, terminó aquella edición con nueve tantos.
El nacimiento de una dinastía
“Con Estudiantes hoy se consagran la honestidad y el trabajo”, rezaba una frase que quedó escrita en un pizarrón después de aquella conquista.
La coronación en Montevideo fue el punto de partida de la etapa más gloriosa de la institución. Luego llegaron la Copa Intercontinental frente a Manchester United, otras dos Libertadores consecutivas (1969 y 1970) y la Copa Interamericana.
Ahora, más de medio siglo después, Estudiantes tendrá la oportunidad de sumar otro capítulo a su historia internacional. Y lo hará frente al mismo adversario y sobre el mismo césped donde comenzó su leyenda.