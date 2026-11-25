Resumen para apurados
- Shein acordó pagar U$S 100 millones a la FTC de Estados Unidos tras ser acusada de engañar a consumidores sobre envíos, reseñas y el origen del algodón de sus prendas.
- La investigación determinó que la firma manipuló opiniones de clientes, ocultó demoras en entregas y falseó el origen de materias primas que en realidad venían de China.
- El acuerdo obligará a la compañía a indemnizar a los afectados y ajustar sus prácticas operativas bajo estrictas normas de transparencia comercial en el mercado estadounidense.
El gigante de la moda rápida Shein deberá pagar una sanción de U$S 100 millones para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, que denunció a la compañía por engañar a los consumidores sobre los plazos de envío y las reseñas de sus productos.
La investigación también puso bajo la lupa las afirmaciones de la empresa sobre el origen del algodón utilizado en algunas de sus prendas. Según la FTC, Shein etiquetó como cultivado en Estados Unidos algodón que en realidad provenía de China. En otros casos, no pudo determinarse la procedencia de la materia prima empleada.
Fundada en China en 2012, la compañía tiene actualmente su sede en Singapur. Su modelo de negocios se consolidó a partir de la oferta de ropa a bajo costo, con entregas rápidas desde China hacia los mercados occidentales.
“Shein atrajo a los consumidores con promesas de ropa asequible, entrega rápida y el uso de proveedores que obtenían calificaciones superiores al promedio en estándares relacionados con el trabajo infantil y el trabajo forzado, entre otras afirmaciones”, señaló Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.
El funcionario agregó que, en realidad, la empresa “engañó a millones de consumidores sobre sus productos, sus proveedores y la autenticidad de las reseñas de sus clientes”. También cuestionó las dificultades que enfrentaban los compradores para acceder a servicios de atención al cliente.
Qué restricciones deberá cumplir Shein
El dinero de la sanción será destinado a compensar a los consumidores perjudicados por las prácticas de la compañía.
Además del pago, la FTC estableció una serie de restricciones para Shein. La plataforma tendrá prohibido falsear los plazos de envío y entrega, eliminar reseñas negativas de sus productos o negarse a brindar un servicio adecuado de atención al cliente.
Tampoco podrá realizar afirmaciones engañosas sobre las auditorías de sus proveedores y fabricantes ni sobre el origen de los productos que comercializa.
Tras conocerse el acuerdo, un portavoz de Shein sostuvo que la resolución “no constituye una admisión de responsabilidad” y afirmó que la empresa continúa en desacuerdo con algunos aspectos de la caracterización que hace la FTC sobre su negocio y sus prácticas de cumplimiento.
Sin embargo, destacó que la compañía aceptó implementar medidas adicionales para reforzar sus políticas de protección al consumidor y sus mecanismos de cumplimiento.
El atractivo comercial de Shein se construyó sobre un modelo de moda barata y ultrarrápida, con prendas que se envían desde China hacia Occidente en cuestión de pocos días. Ahora, la empresa deberá ajustar parte de sus prácticas comerciales en Estados Unidos.