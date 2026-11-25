En la imagen que eligió para acompañar sus palabras, Ricardo aparece con el cabello corto y despeinado, bigote y el torso descubierto, con sus tatuajes a la vista. Está apoyado sobre una torta decorada con una pelota de fútbol y velas encendidas. A su lado se encuentran sus hijos cuando eran pequeños: Felipe, con una remera celeste, y Marta, con una prenda naranja estampada. Ambos sonríen frente a la cámara.