Resumen para apurados
- Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en redes sociales al cumplirse 13 años de su fallecimiento, destacando sus valores y enseñanzas con una foto de su infancia.
- La joven compartió una postal de su niñez y reflexionó sobre la ausencia paterna, días después de haber recordado la fecha en la que el mediático habría cumplido 58 años.
- El tributo reafirma la vigencia de la figura de Ricardo Fort en la cultura popular argentina y el interés público constante sobre el crecimiento y la vida de sus hijos.
A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, su hija Marta lo homenajeó con una emotiva publicación en redes sociales. Acompañada por una fotografía familiar de su infancia, la joven recordó los momentos compartidos con el empresario y mediático, y destacó las enseñanzas que le dejó durante los nueve años que estuvo junto a ella y su hermano mellizo, Felipe.
“Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá”, escribió Marta.
En la imagen que eligió para acompañar sus palabras, Ricardo aparece con el cabello corto y despeinado, bigote y el torso descubierto, con sus tatuajes a la vista. Está apoyado sobre una torta decorada con una pelota de fútbol y velas encendidas. A su lado se encuentran sus hijos cuando eran pequeños: Felipe, con una remera celeste, y Marta, con una prenda naranja estampada. Ambos sonríen frente a la cámara.
La joven también hizo referencia a los pequeños momentos que hoy se transformaron en recuerdos especialmente valiosos. “Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos. Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos”, expresó.
El mensaje terminó con una frase que resumió el sentimiento que la acompaña desde la muerte de su padre: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”, junto a un corazón blanco.
No es la primera vez que Marta utiliza sus redes sociales para recordar a Ricardo. En cada aniversario y fecha significativa, la influencer renueva el homenaje a quien considera su figura paterna y un ícono.
Cómo vivió el cumpleaños de Ricardo Fort
Veinte días atrás, Marta también había recordado a su padre en una fecha especial: el día en que habría cumplido 58 años. Desde el estudio de MasterChef Celebrity, antes de comenzar las grabaciones, habló sobre cómo atravesaba ese aniversario y los sentimientos que le generaba a casi 13 años de su muerte.
En un móvil con A la Barbarossa (Telefe), la joven le contó a Pía Shaw cómo ella y su hermano Felipe vivían ese día. “Vine en un día muy sensible. Me desperté medio movilizada. Pero bueno, a cocinar, a cocinar y espero que mis emociones no se me pongan en medio”, expresó.
Aunque inicialmente había pensado en no asistir al programa, finalmente decidió presentarse y continuar con sus actividades. “A veces es mejor salir de la cueva, tener tus planes”, explicó. También contó que esperaba encontrar un momento durante la jornada para visitar a su padre en el cementerio: “Aspiro a hacerme algún espacio durante el día para poder ir a visitarlo y enfocar mi energía ahí directamente, en vez de estar deprimida todo el día”.
Consultada sobre si le resultaba difícil ir al cementerio, Marta respondió sin rodeos: “No, me tranquiliza, la verdad”.
También se refirió a lo que imagina que Ricardo pensaría al verla en esta etapa de su vida. “Yo aspiro a que esté feliz. Creo que estaría feliz y, quizás, sorprendido con lo que logré yo sola. Me siento así como si fuera, como le digo siempre, la sobrina del grupo, por así decir”, comentó.
Por último, reconoció que la manera de atravesar esa fecha cambia con el paso del tiempo. “Hay años en los que lo vivo más, años que lo vivo menos”, admitió.
Sin embargo, lo que más le pesa es pensar en las experiencias que su padre no pudo compartir con ella. “La idea es qué es lo que yo estoy viviendo ahora que no pudo vivir. Este año fue muy importante para mí y me hubiera gustado que haya vivido esta faceta mía, conocer a la gente que yo conocí”, concluyó.