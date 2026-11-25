El riesgo país supera los 1.100 puntos y el dólar alcanza un nuevo récord histórico
Los bonos argentinos profundizan las pérdidas, el dólar mayorista supera los $1.610 y el blue llega a $1.740. El mercado financiero vuelve a mostrar señales de tensión, mientras el Merval y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan en baja.
Resumen para apurados
- El 25 de noviembre en Argentina, el riesgo país superó los 1.100 puntos y el dólar oficial los $1.600 por la incertidumbre financiera global y local.
- La caída de bonos soberanos y acciones triplicó el riesgo país desde julio, mientras el dólar blue trepó a $1.740 en medio de vencimientos y salida de capitales emergentes.
- La escalada complica el acceso al crédito externo y la cobertura de los vencimientos de deuda de enero, aumentando la presión sobre las reservas y la estabilidad cambiaria.
La incertidumbre financiera volvió a golpear a los mercados argentinos. Este miércoles 25 de noviembre, el riesgo país superó los 1.100 puntos básicos, mientras el dólar oficial mayorista quebró la barrera de los $1.600 y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. En paralelo, los bonos soberanos profundizaron las pérdidas y la Bolsa porteña registró otra jornada negativa.
El indicador elaborado por el JP Morgan avanzó 34 unidades durante las primeras operaciones de la rueda y se ubicó en 1.128 puntos básicos, con una suba del 3,11%. El incremento se produjo por segundo día consecutivo y refleja el retroceso de los títulos de deuda argentinos.
La escalada del riesgo país representa un cambio significativo respecto de julio, cuando el indicador había tocado un mínimo de 402 puntos. En apenas cuatro meses, casi triplicó su valor y volvió a niveles que no se registraban desde las elecciones legislativas del año pasado.
Por qué sube el riesgo país en la Argentina
La presión sobre los activos argentinos responde a una combinación de factores externos e internos. En el escenario internacional, las mayores tasas de interés, la caída de las acciones tecnológicas de Wall Street y las dudas sobre la rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial impulsaron una salida de capitales de los mercados emergentes.
A ese panorama se sumaron las preocupaciones locales por la evolución de la economía y la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Gustavo Araujo, head of research de Criteria, señaló que el aumento del riesgo país y la suba de los dólares financieros reflejan el regreso de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico.
El analista también advirtió que el impacto sobre los activos argentinos fue mayor que en otros países de la región, debido a la vulnerabilidad de la economía y a la limitada capacidad de acumular reservas internacionales para absorber shocks externos.
La suba del indicador también complica las posibilidades del Gobierno de recuperar el acceso al financiamiento internacional para refinanciar los próximos vencimientos de deuda.
Desde la consultora Analytica estimaron que, aun considerando el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), los ingresos por la venta del paquete accionario de AySA y eventuales aportes de organismos internacionales, al Gobierno todavía le faltarían cerca de U$S 2.000 millones para cubrir los vencimientos de enero.
El dólar mayorista supera los $1.610 y marca otro récord
El mercado cambiario también mostró presión alcista. El dólar mayorista avanzó $18,44 durante las primeras operaciones y llegó a $1.610,79, una suba del 1,16% y un nuevo máximo nominal histórico.
De todos modos, el tipo de cambio todavía se mantiene un 23,1% por debajo del techo de la banda de flotación, establecido en $1.982,89.
En el Banco Nación, el dólar oficial minorista se vendía a $1.630, con un incremento de $15 respecto del cierre anterior. También alcanzó un récord nominal.
En lo que va de 2026, el dólar oficial minorista acumula un aumento de $150, equivalente al 10,1%, por debajo de la inflación acumulada del 26,3% hasta octubre. Sin embargo, durante noviembre registró una aceleración y avanzó un 4,5%.
A cuánto cotizan el dólar blue y los financieros
Los distintos tipos de cambio mostraron comportamientos dispares durante la jornada. Mientras el dólar oficial y el blue avanzaron, las cotizaciones financieras registraron bajas.
El dólar blue subió $40 y se ofrecía a $1.740 en las cuevas y casas de cambio informales del microcentro porteño. El incremento fue del 2,35% y estableció otro máximo nominal histórico. En lo que va del año, acumula un avance de $210, equivalente al 13,73%.
Por su parte, el dólar MEP retrocedió $25,58 y cotizó a $1.665,06, con una caída del 1,5%. El contado con liquidación (CCL) bajó $39,81 y se ubicó en $1.756,17, un retroceso del 2,2%.
Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) señalaron que la jornada también estaba marcada por el vencimiento de la letra dólar linked de noviembre, un instrumento que suele generar presión sobre el tipo de cambio oficial durante las fechas de liquidación.
Caen el Merval y las acciones argentinas en Wall Street
La tendencia negativa también alcanzó al mercado accionario. Después de un respiro durante las primeras ruedas de la semana, el índice S&P Merval volvió a operar en terreno negativo.
Durante la jornada retrocedía un 2,4% y se ubicaba en 79.343 unidades. Medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación, la caída era del 0,1%.
Entre las empresas líderes, Metrogas encabezaba las pérdidas con un retroceso del 5,1%. También registraban bajas BBVA (-3,4%), Banco Macro (-3,1%), BYMA (-3%) y Central Puerto (-2,8%).
En Wall Street, los certificados de acciones argentinas (ADR) acompañaban la tendencia negativa. Las mayores caídas se concentraban en el sector bancario: BBVA retrocedía un 8,9%, Banco Supervielle perdía un 5,1% y Banco Macro bajaba un 4,7%.
La combinación de bonos en retroceso, un riesgo país en ascenso y nuevas marcas nominales del dólar configura un escenario de mayor tensión financiera para la Argentina. El comportamiento de los mercados vuelve a poner bajo presión las expectativas sobre la deuda, las reservas y la estabilidad cambiaria.