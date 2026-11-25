Los homenajes seguirán durante el día. Desde las 18 habrá una concentración en el Obelisco para reclamar justicia y, desde las 20, Gimnasia, el último club que dirigió en la Argentina, realizará en su estadio el homenaje “Del Bosque a la eternidad”, con un encendido de velas y una colecta de alimentos no perecederos. Además, Boca recibirá esta noche a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura: será la primera vez que el “Xeneize” juegue un partido oficial un 25 de noviembre desde la muerte de su ídolo.