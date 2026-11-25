Resumen para apurados
- Al cumplirse seis años de la muerte de Diego Maradona, clubes mundiales, la AFA y su hija Dalma rindieron emotivos homenajes y reclamaron justicia en redes y actos públicos.
- Equipos como Napoli y Boca compartieron mensajes de afecto, mientras que Gimnasia organizó un acto conmemorativo y se convocó a una marcha en el Obelisco porteño.
- El reclamo cobra relevancia de cara al 22 de diciembre, fecha en la que el Tribunal N° 7 de San Isidro dará a conocer el veredicto del juicio a los profesionales de la salud.
Dalma Maradona volvió a conmover en un nuevo aniversario de la muerte de su padre. A seis años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la hija mayor del “10” publicó en las redes una foto de ambos cuando ella era bebé y un mensaje en el que volvió a reclamar justicia, a menos de un mes del veredicto del juicio por su muerte.
Sus palabras resumieron el dolor de la familia. "Hace seis años que el mundo es mucho más horrible. No me importa lo que diga nadie. Yo voy a pedir justicia hasta que la tengas. Te extraño todos los días, papá", escribió.
El fútbol también se hizo presente. La Asociación del Fútbol Argentino lo recordó con un texto titulado “Maradona, una huella que el tiempo no borra”. "A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", expresó la entidad.
#DiegoEterno Maradona, una huella que el tiempo no borra.— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina âââ (@Argentina) November 25, 2026
A seis aÃ±os de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fÃºtbol argentino, con un legado trasciende generaciones y continÃºa presente en cada rincÃ³n del deporte.
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Desde Italia, Napoli, donde el “10” ganó dos Scudettos y la Copa UEFA, lo recordó en su cuenta en español con una imagen y una frase breve y contundente. "Hace 6 años que Nápoles te extraña. Hace más de 40 que te ama", escribió el club. También se sumaron Boca, Sevilla y la cuenta oficial de la Selección, que lo recordó con el hashtag #DiegoEterno.
En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazÃ³n de los bosteros.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2026
Te extraÃ±amos, Pelu ððð pic.twitter.com/3K9PG526xg
ðï¸ Hoy se cumplen seis aÃ±os de que Maradona nos dejÃ³ â¨— Sevilla FÃºtbol Club (@SevillaFC) November 25, 2026
ð El mundo del fÃºtbol te echa de menos, Diego â¤ï¸ pic.twitter.com/S8QrC0DYR6
La causa, en su recta final
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer el veredicto el martes 22 de diciembre, a las 12. Seis profesionales de la salud que lo atendieron esperan la decisión, luego de que el primer juicio fuera anulado en 2025. Ya hubo una absolución: el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto el 22 de octubre, después de que ninguna de las partes sostuviera la acusación en su contra.
Los homenajes seguirán durante el día. Desde las 18 habrá una concentración en el Obelisco para reclamar justicia y, desde las 20, Gimnasia, el último club que dirigió en la Argentina, realizará en su estadio el homenaje “Del Bosque a la eternidad”, con un encendido de velas y una colecta de alimentos no perecederos. Además, Boca recibirá esta noche a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura: será la primera vez que el “Xeneize” juegue un partido oficial un 25 de noviembre desde la muerte de su ídolo.