El último domingo, tras el triunfo 2-1 de la sub-17 sobre Mozambique por la segunda fecha del Grupo C del Mundial, Placente fue consultado por un enviado del diario Marca sobre la situación de Díez: "Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que viniera en esta fecha FIFA para que pudiera entrenarse. Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando".