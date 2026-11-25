"Un nuevo caso Nico Paz": Carlos Díez, la joya del Real Madrid que Argentina y España se disputan
Resumen para apurados
- Argentina y España se disputan hoy a Carlos Díez, volante del Real Madrid nacido en Madrid de madre argentina, a quien Diego Placente busca sumar a la Selección juvenil.
- Díez jugó para España Sub-19 en enero, pero Placente lo convocó para entrenar con la Sub-20 argentina de cara al Sudamericano, aunque el club madrileño no autorizó su cesión.
- El caso replica la estrategia de captación de la AFA con Garnacho o Nico Paz, buscando asegurar jóvenes talentos binacionales formados en Europa para el futuro albiceleste.
Carlos Díez, un prometedor mediocampista del Real Madrid que también es pretendido por la Real Federación Española de Fútbol, podría ser convocado a la Selección Argentina, lo que en Europa lo consideran un "nuevo caso Nico Paz".
Díez nació el 17 de mayo de 2007 en Madrid. Su padre es español y su madre, argentina. A los 10 años, en 2017, se incorporó a las categorías formativas del "Merengue".
Desde el Alevín B fue escalando posiciones hasta llegar al Juvenil A, con el que la temporada pasada se consagró campeón de la Liga de España, la Copa de Campeones, la UEFA Youth League (el equivalente a la Champions League sub-19) y la Copa Intercontinental Sub-20.
En esa campaña, fue capitán y máximo goleador del equipo con 23 tantos, a pesar de no ser delantero. Para esta temporada, fue promovido al Real Madrid C, el segundo filial del club, que compite en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español. Allí suma 12 partidos y dos goles, además de haber sido titular en los cuatro encuentros de la UEFA Youth League, donde también marcó.
Entre España y Argentina
Sus buenos rendimientos no pasaron desapercibidos. Paco Gallardo, entrenador de la selección española sub-19, lo hizo debutar el 14 de enero en un amistoso frente a Italia que la Roja ganó 1-0 en el Centro Nacional de Entrenamiento de Coverciano.
Díez jugó 45 minutos, aunque desde entonces no volvió a ser convocado al combinado que se consagró campeón europeo en julio en Gales.
Pero no solo España lo sigue de cerca. Diego Placente, actual entrenador de la sub-17 que disputa el Mundial en Qatar, está muy interesado en contar con el joven para la sub-20.
De hecho, lo incluyó en la nómina inicial de jugadores que trabajaron hace un par de semanas en el predio de Ezeiza como preparación para el Campeonato Sudamericano que se jugará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero, y que será clasificatorio para el Mundial de Azerbaiyán-Uzbekistán 2027. Sin embargo, el Real Madrid no lo cedió.
Cabe recordar que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantiene desde hace años una intensa labor de captación de talentos nacidos en el exterior pero con raíces argentinas. Por ese camino llegaron a la Selección mayor y a las juveniles nombres como Nicolás Paz, Alejandro Garnacho y Luka Romero.
El último domingo, tras el triunfo 2-1 de la sub-17 sobre Mozambique por la segunda fecha del Grupo C del Mundial, Placente fue consultado por un enviado del diario Marca sobre la situación de Díez: "Sabemos la calidad que tiene. Queríamos que viniera en esta fecha FIFA para que pudiera entrenarse. Nos hubiera gustado verlo ahí porque después, cuando vienen, empiezan a tener un poco de todo y se siguen potenciando".
"Creo que a los que nacen o juegan en Europa, el fútbol sudamericano les agrega conocimiento, les agrega otra cosa. Cuando están fuera, juegan más tranquilos, se desarrollan diferente y creo que jugar en Sudamérica te da otras herramientas para ser más completo", añadió Placente, quien no renuncia a contar con el mediocampista para el Sudamericano.