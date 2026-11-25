“San Martín tiene dos meses de atraso relativo, porque uno de esos dos meses ya se está pagando. Ya hemos empezado a pagar”. Con esas palabras, Oscar Mirkin reconoció la deuda con el plantel. En diálogo con LG Play, el presidente de San Martín respondió al reclamo de los futbolistas, que habían denunciado tres meses de sueldos impagos, y atribuyó el atraso a la caída de los ingresos tras la eliminación.