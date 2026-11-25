Con fuerte presencia de las inferiores: Mirkin anticipó cómo será el plantel de San Martín para 2027
Resumen para apurados
- El presidente de San Martín de Tucumán, Oscar Mirkin, anunció en LG Play la reestructuración del plantel para 2027 ante el impacto financiero que dejó la eliminación deportiva.
- La caída de recaudación y sponsors causó dos meses de retraso salarial que derivó en reclamos del plantel, la salida de varios futbolistas y la inminente rescisión de Darío Sand.
- El club subirá hasta nueve juveniles de inferiores para el nuevo ciclo, sumará refuerzos por línea y prevé normalizar sus ingresos a partir de diciembre para sanear las cuentas.
“San Martín tiene dos meses de atraso relativo, porque uno de esos dos meses ya se está pagando. Ya hemos empezado a pagar”. Con esas palabras, Oscar Mirkin reconoció la deuda con el plantel. En diálogo con LG Play, el presidente de San Martín respondió al reclamo de los futbolistas, que habían denunciado tres meses de sueldos impagos, y atribuyó el atraso a la caída de los ingresos tras la eliminación.
Según explicó, no se trata de un problema de fondo. “Venimos con algún atraso producto de lo que le estoy diciendo y de un desfasaje en lo financiero, porque la parte económica, de alguna manera, San Martín la tiene ordenada”, sostuvo.
Menos ingresos
Mirkin dividió su primer año en tres planos: el deportivo, el institucional y el económico. En el primero, el saldo fue negativo. “Lamentablemente, en lo deportivo no nos fue tan bien como esperábamos. Quedamos afuera del torneo, de la fase final del octogonal, lo que nos trajo aparejadas consecuencias lógicas”, reconoció.
Esa eliminación golpeó las cuentas, empezando por los auspiciantes. “Al no tener participación, hay muchos sponsors que dejaron de hacer su aporte, no porque estén enojados con la participación de San Martín, sino porque su contrato finaliza con la finalización del equipo en el torneo”, detalló.
También se cortó la venta de entradas, y las recaudaciones ya eran “bastante bajas” para sus expectativas. Aun así, agradeció a los hinchas y a los socios que, “pasando dificultades económicas, igualmente han hecho el esfuerzo por ir”. A eso se sumó que “ha disminuido enormemente la cantidad de socios que pagan al día sus cuotas societarias”.
Pese a todo, se mostró optimista. “Los ingresos se han visto mermados, pero nosotros tenemos recursos ordenados. Lo que pasa es que recién ahora, a partir del mes de diciembre, van a empezar a percibirse y vamos a poder ir acomodando esta situación”, aseguró.
El reclamo
El planteo se hizo público el jueves 19, a través de un comunicado en el que los futbolistas expusieron la situación de Mauro Verón, que aguarda una operación de rodilla. Luego, la CD reconoció dos meses de deuda y oficializó la rescisión de seis contratos: Nicolás Castro, Matías “Caco” García, Jorge Juárez, Nahuel Manganelli, Milton Ríos y Laureano Rodríguez.
Mirkin, sin embargo, le restó dimensión. “Son tres jugadores que se han expresado reclamando la situación, que es real”, sostuvo. También aclaró a quiénes paga primero. “Hemos dado prioridad en el pago ahora a aquellos jugadores que se están desvinculando del plantel, que son precisamente los que han iniciado esto”, explicó.
Para él, detrás del reclamo hubo malestar.
“Parece que les provocó algún enojo particular el hecho de haberse visto desafectados del plantel, y están en su derecho de reclamar”, opinó, y prometió que el club cumplirá “como hemos cumplido siempre”.
Sand y el plantel de 2027
Otro frente abierto es el del arquero Darío Sand, cuyo contrato vence en diciembre de 2027 y con quien Alejandro Orfila no contará. Mirkin lo definió como “una gran persona” y “un muy buen profesional”, aunque sostuvo que “ya cumplió un ciclo para San Martín”.
“Se le planteó la posibilidad de la rescisión. Estamos conversando con él, estamos negociando, no está terminado el tema”, indicó, y aclaró que la idea es que “toda la gente que se vaya también se vaya bien de San Martín”.
En el armado de 2027, los juveniles tendrán un lugar especial. “Este año van a subir ocho o nueve jugadores propios del club a integrar el plantel”, anticipó.
El esquema tendrá “tres tercios”: los refuerzos que reemplazarán a los que se van, “la base del equipo, que ya lo tenemos”, y los futbolistas surgidos en la institución.
No dio nombres de refuerzos, porque muchos de los apuntados todavía disputan el torneo. “Lo que sí le puedo decir es que en todas las líneas hay un jugador de refuerzo que pretendemos sea de la categoría que San Martín necesita”, señaló.
Asamblea y cambios
En lo institucional, el saldo fue mejor. “Después de mucho tiempo, San Martín ha vuelto a recuperar el orden, ha vuelto a recuperar los vínculos”, evaluó Mirkin, y destacó los festejos del aniversario, la media maratón y las reuniones abiertas con socios.
El domingo 29, desde las 9, el club realizará su asamblea ordinaria en el complejo “Natalio Mirkin”, sin el conflicto salarial en el orden del día.
“Lo que ha pasado ahora en estos últimos días no es parte de la asamblea”, explicó, ya que allí se tratará el balance del ejercicio que va de julio de 2025 a junio de 2026.
Por último, habló de la idea de unos socios de colocar butacas en la tribuna de calle Pellegrini. Según él, mejoraría la comodidad, aunque le quitaría capacidad al estadio. “Todavía no deja de ser más que un rumor fuerte y una propuesta acercada verbalmente, que puede o no interesar”, cerró.