Rankea es una compañía con más de ocho años de trayectoria. Su profesor y coreógrafo, Nahuel Martínez, puso el foco en una de las dificultades que enfrentan quienes se dedican a esta disciplina: “Creemos que hay muchísimo talento local y que muchas veces lo que falta son espacios y oportunidades para mostrarlo. Que un artista internacional como Wade se interese por conocer, conectar, dar visibilidad a grupos locales e invitarlos a formar parte de su proyecto es algo que valoramos muchísimo”.