Resumen para apurados
- El DJ español Wade estrenará el 28 de noviembre en Mandarine Park su proyecto "In The Hood", junto a grupos de baile del AMBA para visibilizar la cultura barrial.
- Con una década de vínculo con el público argentino, el productor sevillano seleccionó cinco elencos de danza urbana y convocó a DJs locales para sumarlos al show.
- El debut en Buenos Aires servirá de base para una gira global que replicará el modelo de integración de artistas barriales y talentos emergentes en cada destino.
En 2021, Wade recurrió a sus amigos de la infancia en Dos Hermanas, Sevilla, para grabar guitarras, palmas y percusión flamenca. El resultado fue “Passion”, una canción que fusionó los sonidos con los que había crecido con la música electrónica y que llegó a posicionarse entre las más descargadas del género.
Cinco años después, el DJ y productor español vuelve a poner el barrio en el centro de una propuesta artística, aunque esta vez del otro lado del Atlántico. Durante los últimos meses trabajó con cinco agrupaciones de baile de Buenos Aires y el conurbano para desarrollar In The Hood ("En el barrio", en español), un proyecto que pretende recorrer distintas ciudades del mundo con la participación de artistas locales.
“In The Hood nace de las ganas de crear algo que vaya más allá de la música, donde la cultura, el baile y la identidad de cada ciudad tengan su propio protagonismo”, explicó el DJ.
De estudiar ingeniería química a recorrer el mundo
Juan Carlos Cruz López nació en Dos Hermanas, una ciudad de la provincia de Sevilla. Su nombre artístico, curiosamente, tiene más que ver con el deporte que con la música. Durante su adolescencia jugaba al básquet y sus compañeros lo apodaron Wade, en referencia al exjugador de los Miami Heat, Dwyane Wade.
En una entrevista con un diario español, el productor contó que nunca tuvo una mesa de mezclas propia para practicar. Buena parte de su aprendizaje se desarrolló frente al público, mientras comenzaba a hacerse un lugar en la escena electrónica española.
Durante algunos años compaginó la música con sus estudios de ingeniería química. Con el tiempo, Wade desarrolló un sonido dentro del tech house, un género que combina elementos del house y del techno, al que incorporó recursos del hip hop, como las voces y las percusiones. Su carrera lo llevó a escenarios como Tomorrowland, Ultra Miami y Rock in Rio, además de algunos de los clubes más conocidos de Ibiza.
En 2020 decidió emprender un proyecto propio: Criterio, una marca de eventos que debutó en Madrid y que un año después, con la colaboración de Universal Music, se convirtió también en un sello discográfico. El lanzamiento elegido para inaugurar esta nueva etapa fue precisamente Passion.
Una década de historia con Argentina
La elección de Buenos Aires como punto de partida de In The Hood tiene sus antecedentes. En una entrevista, Wade recordó que su carrera internacional comenzó en Nápoles en 2013. Tres años después se presentó por primera vez en Latinoamérica, con fechas en Argentina, Brasil y Chile.
Desde entonces, nuestro país se convirtió en un destino recurrente de sus giras. En 2022 agotó las entradas de su presentación en Buenos Aires y, apenas unas semanas después, regresó para tocar en Mar del Plata. En noviembre de 2024 volvió a convocar a miles de personas en la capital y, en abril de 2025, formó parte de la programación del escenario principal de Ultra Buenos Aires.
Su relación con el público argentino llegó incluso a convertirse en el tema de un documental realizado por la revista especializada DJ Mag Latinoamérica. Una década después de aquella primera gira por la región, el español se propuso conocer otra faceta de Buenos Aires, esta vez a través de quienes hacen de la danza su profesión.
De Almagro a La Boca
Durante los últimos meses, Wade trabajó con cinco agrupaciones de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires: Popping, de Almagro; Rankea, de Vicente López; Blue Star Family, de Morón; The Dancer Crew, de La Boca, y Dream Once, de Monserrat.
Rankea es una compañía con más de ocho años de trayectoria. Su profesor y coreógrafo, Nahuel Martínez, puso el foco en una de las dificultades que enfrentan quienes se dedican a esta disciplina: “Creemos que hay muchísimo talento local y que muchas veces lo que falta son espacios y oportunidades para mostrarlo. Que un artista internacional como Wade se interese por conocer, conectar, dar visibilidad a grupos locales e invitarlos a formar parte de su proyecto es algo que valoramos muchísimo”.
La iniciativa se extendió también al ámbito musical. A través de una convocatoria abierta, DJs y productores tuvieron la posibilidad de postularse para compartir la programación con el español. La intención es replicar esta modalidad de trabajo en los próximos países que visite, de manera que cada presentación cuente con sus propios protagonistas.
“No quería simplemente traer un formato que ya existe, quería que Buenos Aires tuviese su propia versión de In The Hood”, sostuvo Wade.
El próximo sábado 28 de noviembre, el DJ realizará el estreno mundial de In The Hood en Mandarine Park, con la participación de las cinco agrupaciones argentinas. La presentación tendrá un formato All Night Long, que le permitirá desarrollar su recorrido musical a lo largo de toda la noche.