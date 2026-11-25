La fuerte acusación del hijo de Nora Dalmasso a 20 años del crimen: “Estamos convencidos de que fue él”
El asesinato de Nora Dalmasso ocurrió el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba. A dos décadas del crimen, la familia reclama que el sospechoso vinculado a una prueba genética sea llevado a juicio y cuestiona las demoras de la investigación.
Resumen para apurados
- A 20 años del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, su hijo Facundo pidió juzgar a un sospechoso identificado por ADN para evitar la impunidad del caso.
- Tras las absoluciones de los familiares, en 2024 se detectó ADN de un parquetista en el arma homicida, lo que reactivó la investigación luego de años de demoras.
- La querella busca evitar la prescripción penal para lograr un juicio oral que esclarezca el femicidio y brinde una respuesta judicial definitiva tras dos décadas.
El asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto, Córdoba, sigue sin una resolución judicial definitiva. A dos décadas del crimen, la familia de la víctima volvió a reclamar que la investigación avance y que el sospechoso vinculado a la causa por una prueba genética sea sometido a juicio.
Durante estos años, el expediente atravesó distintas hipótesis, imputaciones y procesos judiciales. Facundo, hijo de Dalmasso, estuvo imputado durante cinco años, cuando tenía 19 al momento del hecho, mientras que posteriormente la acusación recayó sobre Marcelo Macarrón, quien fue juzgado y finalmente absuelto a pedido del fiscal por falta de pruebas.
Qué reveló la prueba genética que cambió la investigación del crimen de Nora Dalmasso
Uno de los principales cambios en el rumbo de la causa se produjo a partir de la identificación de un perfil genético vinculado a un trabajador que había realizado tareas de parquet en la vivienda de la víctima. Se trata de Bárzola, cuya vinculación con material genético hallado en el arma homicida fue advertida recién en 2024.
La nueva línea de investigación reavivó las expectativas de la familia, que considera que existen elementos para avanzar contra el sospechoso y esclarecer definitivamente el asesinato.
“Nosotros estamos convencidos de que Bárzola fue quien violó y asesinó a mi mamá”, afirmó Facundo, al referirse a la evidencia genética. Sin embargo, también remarcó que la responsabilidad debe ser determinada por la Justicia.
Por qué la familia de Nora Dalmasso reclama que el sospechoso vaya a juicio
A 20 años del crimen, uno de los principales reclamos de la familia está relacionado con la posibilidad de que la causa quede prescripta y no llegue a una instancia de debate oral.
Facundo cuestionó que el sospechoso continúe en libertad mientras se discute la situación jurídica del expediente. Desde la familia sostienen que existen argumentos legales para evitar que las demoras de la investigación impidan analizar las pruebas ante un tribunal.
El objetivo, según plantearon, es que el proceso judicial permita reconstruir la cronología del crimen, esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El reclamo por la memoria de Nora Dalmasso a dos décadas del asesinato
En el aniversario del crimen, la familia también insistió en la necesidad de que Nora Dalmasso sea recordada por su vida, sus vínculos y sus afectos, más allá de la exposición mediática que tuvo el caso durante estos años.
Además, cuestionaron el tratamiento público de aspectos de su intimidad y remarcaron la importancia de que el expediente tenga una respuesta judicial. “No podemos acostumbrarnos a que un crimen de esta gravedad quede sin una respuesta judicial”, expresó Facundo en medio del reclamo por el avance de la causa.