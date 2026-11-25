Qué reveló la prueba genética que cambió la investigación del crimen de Nora Dalmasso

Uno de los principales cambios en el rumbo de la causa se produjo a partir de la identificación de un perfil genético vinculado a un trabajador que había realizado tareas de parquet en la vivienda de la víctima. Se trata de Bárzola, cuya vinculación con material genético hallado en el arma homicida fue advertida recién en 2024.