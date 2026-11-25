Resumen para apurados
- Mendoza sanciona a los conductores que manejan con ojotas o sandalias este verano para evitar accidentes al accionar los pedales del vehículo.
- La Ley 9.024 rige hace seis años y califica la falta como leve, aplicando multas de entre $42.000 y $60.000 por no usar calzado con sujeción firme.
- La medida impacta a turistas y residentes durante los controles viales de verano, reforzando la prevención vial en uno de los destinos más visitados del país.
Con la llegada del verano, manejar con ojotas o sandalias se convierte en una costumbre para muchos argentinos que viajan hacia destinos turísticos o realizan trayectos cortos. Sin embargo, en Mendoza, esta elección de calzado puede derivar en una multa, ya que la normativa provincial contempla restricciones para conducir con elementos que no sujeten correctamente el pie.
La regulación no es de alcance nacional, sino que depende de la legislación local. En esta provincia, los conductores deben utilizar un calzado que permita manejar con seguridad y evitar inconvenientes al accionar los pedales. La disposición está contemplada en la Ley de Tránsito 9.024 y puede ser motivo de sanción durante los controles viales.
En qué provincia argentina está prohibido manejar con ojotas
Mendoza es la provincia que contempla una sanción por conducir con ojotas o sandalias abiertas, según la normativa de tránsito citada en el texto. La disposición está incluida en la Ley 9.024 y apunta a evitar que el calzado pueda interferir en el manejo del vehículo.
La regla establece que quienes conducen deben utilizar zapatos que permitan sujetar adecuadamente el pie y accionar los pedales sin dificultades. Por eso, el uso de ojotas, sandalias abiertas o elementos que no brinden una sujeción firme puede ser motivo de infracción.
Aunque este tipo de calzado es habitual durante los meses de calor, especialmente entre quienes se trasladan hacia playas, balnearios o destinos turísticos, las autoridades mendocinas pueden aplicar sanciones si detectan esta conducta en los controles de tránsito.
Cuánto cuesta la multa por manejar con ojotas en Mendoza
Conducir sin el calzado apropiado puede derivar en una sanción económica. Según los artículos 79 y 86 de la Ley 9024, las infracciones que no están clasificadas expresamente como graves o gravísimas se consideran leves y pueden recibir multas de entre 70 y 100 Unidades Fijas (UF).
De acuerdo con los valores informados para noviembre de 2026, ese rango equivale a entre $42.000 y $60.000. El monto final depende de la sanción aplicada y del valor vigente de la Unidad Fija.