Con la llegada del verano, manejar con ojotas o sandalias se convierte en una costumbre para muchos argentinos que viajan hacia destinos turísticos o realizan trayectos cortos. Sin embargo, en Mendoza, esta elección de calzado puede derivar en una multa, ya que la normativa provincial contempla restricciones para conducir con elementos que no sujeten correctamente el pie.