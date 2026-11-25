Resumen para apurados
- La dirigencia de River comenzó a planificar en Buenos Aires el plantel para 2027 con el objetivo de sumar refuerzos clave y jerarquizar todas sus líneas.
- El club no comprará a Fausto Vera y sondea a Tomás Palacios, Mauro Coronel, Alex Arce y al arquero Yassine Bounou mientras disputa la clasificación a la Libertadores.
- Estas incorporaciones definirán el recambio generacional y permitirán cubrir posibles salidas a Europa a mediados de 2027, manteniendo la competitividad internacional.
Aunque el principal objetivo deportivo sigue siendo conquistar el Clausura y asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores, en River ya trabajan sobre el armado del plantel para la próxima temporada. La CD tiene identificadas tres prioridades para el mercado de pases de 2027: incorporar un defensor central, un volante de contención y un centrodelantero.
La búsqueda de un zaguero es la que muestra mayores avances. Uno de los nombres que aparece en carpeta es Tomás Palacios, actualmente a préstamo en Estudiantes y cuyo pase pertenece al Inter de Milán. El futbolista disputará este sábado la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, en Montevideo, y despertó el interés de los dirigentes del Millonario.
El club italiano fijó su cotización en seis millones de euros. Frente a ese escenario, River intentará negociar una cesión con opción de compra, una fórmula similar a la que utilizó Estudiantes para incorporarlo. Durante 2026, Palacios acumuló 35 partidos, en buena parte como titular, conquistó la Supercopa Argentina y tuvo su estreno en la Selección argentina mayor, en la goleada 7 a 0 frente a Burkina Faso.
Otro defensor que interesa en Núñez es Mauro Coronel, un juvenil paraguayo de apenas 18 años que juega en Nacional de Paraguay. Las conversaciones para avanzar por su incorporación estarían encaminadas. El zaguero también tuvo su debut con el seleccionado de su país durante esta temporada.
En el medio campo, por ahora no trascendieron candidatos concretos. Lo que sí está definido es que River no ejecutará la opción de compra por Fausto Vera, por lo que deberá resolver cómo cubrir ese lugar. Aníbal Moreno aparece como una alternativa, aunque sus inconvenientes físicos generan preocupación. A su vez, los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva todavía necesitan sumar experiencia. Por eso, la dirigencia considera necesario incorporar un futbolista para esa función.
La tercera prioridad está en el centro del ataque. Actualmente, Lucas Beltrán, Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré compiten por un lugar, aunque el colombiano podría salir en enero ante la falta de continuidad. En ese contexto, River comenzó a observar a Alex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia y uno de los goleadores del fútbol argentino. Su perfil ofrece características que, según la evaluación del club, hoy no abundan en el plantel.
Bono, también en la mira
Más allá de esas tres posiciones, River tiene otro objetivo para el arco: Yassine Bounou. El arquero marroquí es el principal apuntado para reforzar ese puesto y, según trascendió, tiene el deseo de vestir la camiseta del "Millonario".
La posible llegada de un arquero también se relaciona con el futuro de Santiago Beltrán. Pese a su buen rendimiento durante 2026, en Núñez lo consideran un futbolista con posibilidades de ser transferido, aunque la intención sería concretar su salida a mediados de 2027, durante el mercado fuerte del fútbol europeo.
Así, mientras River todavía tiene objetivos por cumplir en el cierre de la temporada, la dirigencia ya empieza a delinear el plantel que buscará competir en 2027.