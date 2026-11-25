En el medio campo, por ahora no trascendieron candidatos concretos. Lo que sí está definido es que River no ejecutará la opción de compra por Fausto Vera, por lo que deberá resolver cómo cubrir ese lugar. Aníbal Moreno aparece como una alternativa, aunque sus inconvenientes físicos generan preocupación. A su vez, los juveniles Santiago Espíndola y Lucas Silva todavía necesitan sumar experiencia. Por eso, la dirigencia considera necesario incorporar un futbolista para esa función.