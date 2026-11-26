Resumen para apurados
- Instituciones globales abrieron tres becas para jóvenes en inteligencia artificial, ciencias y marketing, con opciones virtuales y viajes a Tokio y Francia con financiamiento.
- Las propuestas incluyen un curso virtual de Oxford, una pasantía científica de seis semanas en la Universidad de Tokio y una formación en marketing con acceso a Cannes Lions 2027.
- Los programas ofrecen cobertura económica y acceso a redes profesionales líderes, facilitando la inserción académica y laboral internacional de talentos emergentes.
Tres oportunidades internacionales pueden abrir nuevas puertas para estudiantes y jóvenes interesados en ampliar su formación. Desde un curso gratuito de la Universidad de Oxford sobre inteligencia artificial y justicia hasta una pasantía de investigación en Japón y una beca de marketing que incluye un viaje al Festival de Cannes LIONS 2027.
Las convocatorias tienen distintos requisitos y están dirigidas a perfiles académicos y profesionales diversos. Todas cuentan con financiamiento y ofrecen experiencias de formación fuera de los espacios tradicionales de estudio.
Inteligencia artificial y justicia en Oxford
La primera propuesta es un curso gratuito de la Universidad de Oxford que analiza cómo la inteligencia artificial transforma los sistemas de justicia y qué desafíos plantea para quienes trabajan en ese ámbito.
La capacitación tiene una duración de 18 horas, se desarrolla de manera virtual y permite avanzar al ritmo de cada participante. Además, está disponible en español y entrega un certificado digital oficial de Oxford al finalizar.
La convocatoria no tiene fecha límite de inscripción, por lo que quienes tengan interés pueden acceder al contenido sin ajustarse a un calendario de cierre.
Seis semanas de investigación en Japón
La Universidad de Tokio ofrece una pasantía de investigación destinada a estudiantes de licenciatura en ciencias naturales o disciplinas relacionadas, sin importar su nacionalidad.
El programa contempla seis semanas de trabajo académico en Japón y ofrece alojamiento gratuito durante la estadía. Además, quienes provengan de América Latina recibirán una beca de viaje de 170.000 yenes para cubrir los gastos del vuelo.
La fecha límite para postularse es el 25 de diciembre. La propuesta representa una oportunidad para conocer de cerca el ámbito de la investigación científica en una de las universidades más reconocidas de Asia.
Una beca de marketing con destino a Cannes
La tercera convocatoria está dirigida a estudiantes que cursen el último año de su carrera, tengan interés en desarrollar un perfil profesional en marketing y se gradúen durante 2027.
La beca propone ocho meses de formación, mentorías con referentes de la industria y el desarrollo de un proyecto propio que permitirá construir un portafolio profesional.
Uno de sus principales atractivos es que los seleccionados viajarán al Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2027, en Francia, con todos los gastos cubiertos. Allí podrán acercarse a referentes y experiencias del mundo de la publicidad, la comunicación y el marketing. El plazo de inscripción finaliza el 22 de noviembre.
En un escenario donde acceder a experiencias internacionales puede resultar costoso, estas convocatorias ofrecen alternativas para sumar formación, contactos y experiencia profesional con respaldo económico. La clave está en revisar los requisitos de cada programa, preparar la documentación con tiempo y respetar los plazos de inscripción.