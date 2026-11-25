Barrio Jardín sufrió una nueva derrota como visitante en la Liga Argentina de Básquet. El conjunto tucumano perdió 97-79 frente a Jujuy Básquet, en el estadio de la Federación de Básquetbol de Jujuy, por una nueva jornada de la Conferencia Norte. El equipo dirigido por Mario Vildoza mostró una reacción en el tercer cuarto, pero terminó siendo superado por la efectividad del local en el último período.