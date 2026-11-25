Resumen para apurados
- Barrio Jardín cayó 97-79 ante Jujuy Básquet en el estadio de la Federación jujeña, por una nueva jornada de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.
- Pese a la reacción tucumana liderada por Avery Martínez en el tercer cuarto, la puntería perimetral de Jujuy definió el partido con un contundente último período.
- Con este resultado, el elenco jujeño sumó su tercera victoria consecutiva, mientras que el club tucumano necesitará sumar fuera de casa para no relegar chances en la tabla.
Barrio Jardín sufrió una nueva derrota como visitante en la Liga Argentina de Básquet. El conjunto tucumano perdió 97-79 frente a Jujuy Básquet, en el estadio de la Federación de Básquetbol de Jujuy, por una nueva jornada de la Conferencia Norte. El equipo dirigido por Mario Vildoza mostró una reacción en el tercer cuarto, pero terminó siendo superado por la efectividad del local en el último período.
El encuentro comenzó con un desarrollo parejo y un ritmo intenso. Ambos equipos apostaron por la presión defensiva, aunque Jujuy logró sacar una pequeña diferencia gracias a su eficacia desde el perímetro, principalmente a través de Ramiro Stehli. Así, los locales cerraron el primer cuarto con una ventaja de 22-17.
En el segundo período, dos triples consecutivos de Tiago Nistal ampliaron la diferencia y obligaron a Vildoza a solicitar un tiempo muerto. Barrio Jardín respondió con una mejor circulación de pelota y un parcial de 13-4 que le permitió mantenerse en partido. Sin embargo, los dirigidos por Guillermo Tasso conservaron la ventaja y se fueron al descanso arriba por 44-36.
Tras el entretiempo llegó el mejor pasaje del equipo tucumano. Aunque Jujuy comenzó controlando el juego, Avery Martínez encabezó la reacción ofensiva de Barrio Jardín, acompañado por el trabajo de Oliver Amajoyi bajo los tableros. La visita ganó el tercer cuarto y consiguió reducir la diferencia a seis puntos (68-62), dejando abierta la definición.
Sin embargo, en el último período Jujuy mostró su mejor versión. Stehli convirtió tres triples consecutivos y el conjunto local protagonizó una racha de 14-2 durante los primeros seis minutos, que le permitió estirar la diferencia a 18 unidades. Barrio Jardín perdió eficacia ofensiva y ya no encontró respuestas para revertir el marcador.
Con el resultado prácticamente definido, Tasso aprovechó para darles minutos a los juveniles Santiago Morales y Alfredo Ángel, quienes hicieron su debut en la competencia. Finalmente, Jujuy se impuso por 97-79 y consiguió su tercera victoria consecutiva.
Pese a la derrota, Avery Martínez terminó como el máximo anotador de la noche, con 19 puntos. Barrio Jardín, en tanto, deberá mejorar su rendimiento fuera de Tucumán para recuperar terreno en la Conferencia Norte.