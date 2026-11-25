Quién fue Gabriele Amorth, el exorcista del Vaticano que decía haber enfrentado al diablo miles de veces
El tema de los exorcismos volvió a cobrar protagonismo tras conocerse fragmentos del diario íntimo del papa Francisco, en los que habló sobre el demonio. La historia conduce a Gabriele Amorth, el sacerdote italiano que dedicó su vida a combatir las supuestas posesiones diabólicas y cuya historia llegó al cine.
Resumen para apurados
- Tras revelarse diarios del papa Francisco sobre el demonio, resurge la historia de Gabriele Amorth, el célebre sacerdote que lideró miles de exorcismos en el Vaticano.
- Ordenado en los años 50, Amorth fundó la Asociación Internacional de Exorcistas y generó notoriedad por sus polémicas opiniones sobre el yoga, Harry Potter y la posesión diabólica.
- Su figura trascendió a la cultura popular con un filme en 2023 y mantiene abierto el debate dentro y fuera de la Iglesia católica sobre la salud mental y los ritos espirituales.
Los exorcismos volvieron a salir a la luz después de que se conocieran fragmentos del diario íntimo del papa Francisco, en los que el pontífice argentino habló sobre sus experiencias con el demonio y aseguró haberlo visto. La historia también remite a Gabriele Amorth, el sacerdote italiano que se convirtió en uno de los exorcistas más conocidos de la Iglesia católica y cuya vida inspiró una película protagonizada por Russell Crowe.
Gabriele Amorth fue un sacerdote italiano que dedicó buena parte de su vida a los exorcismos y alcanzó notoriedad internacional por sus declaraciones sobre las supuestas manifestaciones del demonio. Fue fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas y se desempeñó como su presidente hasta 2000.
Falleció en 2016, a los 91 años, pero dejó una historia marcada por relatos de supuestas posesiones, prácticas religiosas y afirmaciones que generaron fuertes controversias dentro y fuera de la Iglesia.
Amorth aseguraba haber realizado decenas de miles de exorcismos. En distintas oportunidades habló públicamente sobre su trabajo y describió situaciones que, según su interpretación, evidenciaban la presencia del demonio.
"Algunos pacientes tienen que estar atados a una cama. Ellos escupen y vomitan. Al principio, el demonio intentará desmoralizar al exorcista, luego intentará aterrorizarlo. Pero no estoy asustado. Tengo fe. Me río del demonio y le digo: 'Tengo a la Virgen de mi lado. Me llamo Gabriel. ¡Ve a luchar contra el Arcángel si quieres!'. Eso usualmente los calla", relató en una entrevista.
Quién fue Gabriele Amorth y cómo llegó a ser exorcista
Nacido en una familia de clase media en Módena, Italia, Amorth combatió durante la Segunda Guerra Mundial y fue ordenado sacerdote a comienzos de la década de 1950. Pertenecía a la congregación de los Padres Paulinos.
Su incorporación formal al mundo de los exorcismos llegó en 1986, cuando el cardenal Ugo Poletti le pidió que asistiera a Candido Amantini, el exorcista principal de la diócesis de Roma, que atravesaba problemas de salud.
Desde entonces comenzó a atender a una gran cantidad de personas. Inicialmente realizaba los rituales en la Iglesia de la Escalera Santa, en Roma, pero los gritos que se escuchaban durante las ceremonias provocaban que algunos fieles abandonaran el lugar. Por ese motivo, trasladó su actividad a la sede de su congregación.
El propio sacerdote explicó qué lo había llevado a dedicarse a esa tarea: "Me sentí llamado a un apostolado entre personas que sufrían mucho y a las que nadie entendía, ni sus familiares, ni sus médicos, ni sus sacerdotes".
En su libro Un exorcista cuenta su historia, publicado en 1994, describió algunos de los episodios que, según él, había presenciado durante su actividad.
Amorth sostenía que había realizado alrededor de 160.000 exorcismos y que había atendido al menos 100 casos de posesión demoníaca absoluta. Sin embargo, también reconocía que muchas de las personas que llegaban a consultarlo padecían problemas psicológicos que debían ser tratados por profesionales de la salud.
"Es fundamental no confundir la posesión demoníaca con la enfermedad común", advertía. Y agregaba: "Los síntomas de posesión suelen incluir violentos dolores de cabeza y calambres estomacales, pero siempre hay que acudir al médico antes de acudir al exorcista... de los miles de pacientes que he visto, solo unos 100 estuvieron verdaderamente poseídos".
Las polémicas declaraciones del exorcista sobre Harry Potter y el yoga
Además de sus relatos sobre supuestas posesiones, Amorth generó controversia por sus opiniones sobre distintas expresiones culturales y prácticas espirituales.
Una de sus declaraciones más conocidas estuvo dirigida al yoga, al que calificó como "obra del diablo". Según su interpretación, aunque muchas personas lo practicaban como una actividad para ejercitar el cuerpo y la mente, podía conducir hacia creencias religiosas que consideraba incompatibles con el cristianismo.
También cuestionó los libros de Harry Potter, escritos por J. K. Rowling, por considerar que promovían la magia.
"La gente piensa que es un libro inocuo para niños, pero se trata de magia y eso conduce al mal. En Harry Potter, el diablo actúa de manera astuta y astuta, está usando sus extraordinarios poderes de magia y maldad", sostuvo.
Amorth también afirmó que Adolf Hitler y Josef Stalin habían estado poseídos por el demonio. Sus declaraciones lo convirtieron en una figura tan conocida como discutida.
Qué decía Gabriele Amorth sobre el papa Francisco y el demonio
La historia del sacerdote también se vincula con Jorge Bergoglio, quien durante su papado habló en distintas oportunidades sobre la existencia del demonio y la posibilidad de las posesiones.
Francisco había contado que, cuando era arzobispo de Buenos Aires, recibió consultas de personas que aseguraban estar poseídas. En esos casos, explicó que las derivaba a dos sacerdotes especializados.
"Cuando yo era arzobispo de Buenos Aires tuve varios casos de personas que venían a decirme que estaban poseídas por demonios", recordó el pontífice.
Luego identificó a los religiosos a los que recurría: Carlos Alberto Mancuso, exorcista de la diócesis de La Plata, y Nicolás Mihaljevic, un sacerdote jesuita de origen croata que había sido su confesor.
Según Francisco, ambos le habían informado que solamente dos o tres de esas personas presentaban una verdadera posesión diabólica. Los demás casos correspondían a lo que describió como una obsesión diabólica.
El pontífice también aclaró que nunca había practicado personalmente un exorcismo durante su papado. "No, nunca ha pasado. Si llegara a pasar, pediría el apoyo de un buen exorcista, como ya lo hice como arzobispo", explicó.
La película sobre el exorcista del Papa protagonizada por Russell Crowe
La historia de Gabriele Amorth llegó a Hollywood con El exorcista del Papa, una película estrenada en 2023 y protagonizada por Russell Crowe, quien interpreta al sacerdote italiano.
La producción cinematográfica toma como referencia la vida y los relatos del religioso, aunque presenta una historia de ficción centrada en una supuesta posesión demoníaca de un niño.
En el filme, Amorth debe enfrentarse a una presencia sobrenatural mientras investiga el caso. La película recuperó la figura del sacerdote que durante décadas aseguró haber combatido al demonio y volvió a instalar su historia en la conversación pública.