Los exorcismos volvieron a salir a la luz después de que se conocieran fragmentos del diario íntimo del papa Francisco, en los que el pontífice argentino habló sobre sus experiencias con el demonio y aseguró haberlo visto. La historia también remite a Gabriele Amorth, el sacerdote italiano que se convirtió en uno de los exorcistas más conocidos de la Iglesia católica y cuya vida inspiró una película protagonizada por Russell Crowe.