Un camión avanzó con la batea levantada y se incrustó en un puente histórico: el alarmante choque en la Ruta 33
Un camión de carga avanzó con el volquete levantado por la Ruta 33 y chocó contra el puente histórico de acceso a Pigüé. Vialidad Nacional y el municipio evalúan los daños estructurales mientras rigen desvíos y demoras en el tránsito.
Resumen para apurados
- Un camión con la batea levantada chocó este martes contra el puente histórico de Pigüé en la Ruta 33, debido a una aparente falla mecánica en su sistema de carga.
- El chofer había reparado la batea minutos antes del impacto. La estructura del viaducto, restaurada en 2021, sufrió daños visibles y motivó desvíos preventivos de tránsito.
- Vialidad Nacional evalúa si hay riesgo de derrumbe en esta vía clave para la producción agroganadera, reactivando los reclamos por controles al transporte pesado.
A toda marcha y con el volquete levantado, un camión avanzó por la ruta 33 de la ciudad de Pigüé sin mayores miramientos ni cálculos en las distancias. Así fue que, el camión de carga se estrelló contra un histórico puente de la localidad, destrozando parte de su estructura mientras que la caja basculante quedó insertada en una de las vigas del viaducto.
Chispas, estruendos y un destrozo anunciado protagonizan el video en el que se muestra a un transporte volquete que avanza directo por la ruta 33 hasta llegar al puente histórico de acceso a Pigüé, un viaducto ubicado en el kilómetro 132 frente al Parque Municipal de la ciudad, que en 2021 había sido sometido a obras de puesta en valor de su estructura de emblemático arco. En el audiovisual puede escucharse al conductor del vehículo que transitaba por la ruta paralela presagiando lo que finalmente ocurre: el choque del inmenso vehículo contra la viga superior del puente.
El agresivo choque contra el puente histórico de Pigüé
En las imágenes se muestra al camión transitando de noche con la batea que por alguna razón se encuentra levantada. El conductor que logra registrar al camión advierte que podría chocarse contra la viga superior del puente, comentario que se escucha sobre el audiovisual. El siniestro tuvo lugar este martes por la noche, donde la unidad de gran porte avanzaba con la caja trasera elevada y terminó llevándose por delante parte de la estructura del viaducto. El golpe provocó daños visibles en el puente y generó inquietud entre vecinos y automovilistas habituales de ese corredor vial, que conecta distintas localidades del sudoeste bonaerense.
Según las primeras informaciones, el chofer del rodado declaró que minutos antes había realizado reparaciones en el sistema de la caja de carga debido a problemas mecánicos, y los investigadores no descartan que una falla en ese mecanismo haya dejado la batea trabada en posición elevada. Esa hipótesis, que es la principal línea de análisis, será contrastada con peritajes técnicos sobre la unidad siniestrada, según detallaron desde el medio local El Norte de Buenos Aires.
Las hipótesis que se barajan en la investigación
Ante la magnitud del impacto, se requirió la intervención de Vialidad Nacional, organismo que deberá determinar el alcance real de los daños y si existe riesgo de derrumbe o si la estructura admite reparaciones sin comprometer la seguridad. De acuerdo con lo consignado por el medio citado, el curso de la investigación indicó peritajes sobre el vehículo para establecer el origen de la falla en la batea, relevamiento estructural del puente para determinar si puede seguir en uso, así como medidas de prevención como desvíos y controles de tránsito mientras duren las tareas de evaluación.
Tras la denuncia del hecho, se activó el protocolo correspondiente y personal de tránsito, fuerzas de seguridad y equipos municipales se acercaron al lugar. Como medida preventiva, la Municipalidad de Saavedra-Pigüé dispuso un desvío del tránsito para evitar la circulación por debajo del puente hasta contar con un diagnóstico preciso sobre su estado.
Demoras en el corredor y reclamo por la infraestructura
En un comunicado oficial, el Ejecutivo local solicitó a quienes circulen por la zona "extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal interviniente", remarcando que la prioridad es garantizar la seguridad de conductores y peatones. El corte parcial y los desvíos generaron demoras y complicaciones en el flujo de camiones y vehículos particulares que utilizan la Ruta 33 como vía habitual.
El puente afectado no solo cumple una función clave en materia de conectividad regional, sino que también es considerado un símbolo histórico para Pigüé y sus alrededores. El viaducto se ubica en la RN 33, uno de los corredores más importantes para el movimiento de la producción agroganadera entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Comienza en Bahía Blanca y su recorrido conecta diferentes localidades vinculadas a esta actividad con los puertos de Bahía Blanca y Rosario.
Además del impacto vial, el episodio reavivó el reclamo por inversiones en mantenimiento, controles más estrictos al transporte pesado y políticas integrales de seguridad vial en rutas nacionales.