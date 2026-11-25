Chispas, estruendos y un destrozo anunciado protagonizan el video en el que se muestra a un transporte volquete que avanza directo por la ruta 33 hasta llegar al puente histórico de acceso a Pigüé, un viaducto ubicado en el kilómetro 132 frente al Parque Municipal de la ciudad, que en 2021 había sido sometido a obras de puesta en valor de su estructura de emblemático arco. En el audiovisual puede escucharse al conductor del vehículo que transitaba por la ruta paralela presagiando lo que finalmente ocurre: el choque del inmenso vehículo contra la viga superior del puente.