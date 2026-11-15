Qué se sabe del choque entre un avión de UPS y uno de Copa Airlines en Miami

Resumen para apurados
- Dos aviones de UPS y Copa Airlines colisionaron el sábado a la noche en una calle de rodaje del aeropuerto de Miami por cruzarse mientras uno aterrizaba y otro despegaba.
- El siniestro entre el Boeing 767 y el Boeing 737 dejó dos heridos leves, tras la histórica paralización de vuelos en EE.UU. por un fallo informático de la FAA.
- El incidente reaviva la preocupación sobre la seguridad operativa y el control del tráfico aéreo en terminales de alto flujo tras recientes fallas sistémicas.
Dos aviones protagonizaron un impactante incidente en el Aeropuerto Internacional de Miami durante la noche del sábado. Un avión de carga de la empresa UPS y un vuelo comercial de Copa Airlines chocaron mientras circulaban por las calles de rodaje.
Según informaron las autoridades, el siniestro ocurrió en el momento en que una de las naves aterrizaba y la otra se disponía a despegar.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.15 (hora local). Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, detalló que la colisión se produjo en la intersección de dos calles de rodaje. Las dos personas que resultaron afectadas fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de Miami por heridas de carácter leve, y no se precisó si necesitaron ser trasladadas a un centro médico.
El impacto involucró a un Boeing 767 de UPS, que tenía como destino la ciudad de Bogotá, Colombia, y a un Boeing 737 de Copa Airlines, que estaba finalizando un vuelo proveniente de Panamá.
El fantasma de la paralización aérea
Este episodio se produce apenas un día después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenara una suspensión nacional de todas las salidas de vuelos.
La medida, que representó la mayor paralización aérea en 25 años con una parada en tierra de más de cuatro horas, fue el resultado de un fallo informático que afectó a los centros de control de tráfico aéreo en todo el país.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la falla se debió a una sobrecarga de datos en los routers del sistema. "Empezaron a darnos datos inconsistentes y, por eso, apagamos el sistema", declaró.
Horas más tarde, las autoridades señalaron que el problema se originó durante un trabajo de rutina para actualizar una antigua línea de comunicaciones de cobre a fibra óptica en una instalación remota de la FAA.
Durante la suspensión, la plataforma de seguimiento satelital Flight Radar 24 mostró cómo el espacio aéreo estadounidense quedó prácticamente vacío con el paso de los minutos, una imagen que muchos usuarios compararon con el cierre del espacio aéreo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.