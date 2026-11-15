Qué se sabe del choque entre un avión de UPS y uno de Copa Airlines en Miami

El hecho ocurrió alrededor de las 21.15 (hora local). Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, detalló que la colisión se produjo en la intersección de dos calles de rodaje. Las dos personas que resultaron afectadas fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de Miami por heridas de carácter leve, y no se precisó si necesitaron ser trasladadas a un centro médico.