Coti Romero reveló que es demisexual: ¿qué significa?
La exparticipante de Gran Hermano habló sobre su manera de vivir las relaciones amorosas y sorprendió al contar que necesita establecer una conexión emocional antes de sentir atracción sexual. “Me cuesta mucho que alguien me genere algo”, reconoció.
Resumen para apurados
- En un programa de streaming reciente, la influencer Coti Romero reveló que es demisexual, explicando que necesita un vínculo afectivo previo para sentir atracción sexual.
- La ex Gran Hermano detalló que le cuesta conectar físicamente sin intimidad emocional y que suele pasar largos períodos sola tras terminar relaciones sentimentales.
- Su testimonio visibiliza la demisexualidad, una identidad dentro del espectro asexual que cobra creciente interés social y debate sobre nuevas formas de vincularse.
Coti Romero hizo una confesión sobre su intimidad y su manera de relacionarse sentimentalmente que despertó la curiosidad de sus seguidores. La exparticipante de Gran Hermano contó que se identifica como demisexual y explicó por qué le resulta difícil sentirse atraída por alguien sin que exista previamente un vínculo emocional.
La correntina participó de una charla en un programa de streaming, donde habló sobre sus experiencias amorosas, sus preferencias a la hora de conocer a alguien y las características que busca en una pareja.
“Soy demisexual. A mí me cuesta mucho que alguien me genere algo porque me llama la atención”, expresó durante la conversación. Luego explicó que, incluso después de terminar una relación, suele pasar largos períodos sin conocer a otras personas ni iniciar nuevos vínculos.
Según relató, sus últimas parejas conocidas públicamente estuvieron vinculadas con su paso por el reality. “Me costaba mucho relacionarme con gente. Terminaba una relación y no hablaba con nadie, no me veía con nadie”, contó.
Cómo vive Coti Romero el amor
Durante una entrevista, Romero también describió su personalidad cuando está enamorada y dejó en claro que disfruta de las relaciones intensas y afectuosas.
“Yo soy muy intensa. Soy 100% intensa, cariñosa. Si me gustás, vos estás”, explicó. Además, señaló que espera encontrar esa misma demostración de afecto del otro lado y que le gusta compartir tiempo y muestras de cariño con su pareja.
Al profundizar sobre su identificación como demisexual, la influencer aclaró que necesita que una persona le genere interés y que no se trata solamente de una cuestión física.
“Me tenés que llamar la atención, gustar. Y es difícil porque yo soy una persona muy quisquillosa”, sostuvo. Incluso contó que pequeños gestos o movimientos pueden hacer que pierda el interés por alguien.
Qué significa ser demisexual
La demisexualidad es una orientación sexual que se caracteriza por experimentar atracción sexual solamente después de establecer un vínculo emocional significativo con otra persona.
Esto significa que alguien que se identifica como demisexual no suele sentir atracción sexual inmediata por una persona a partir de su apariencia física o de un primer encuentro. Para que aparezca ese deseo, necesita desarrollar previamente una conexión afectiva.
Sin embargo, esto no significa que las personas demisexuales no puedan enamorarse, tener relaciones de pareja o experimentar deseo sexual. Tampoco implica necesariamente que necesiten estar enamoradas para mantener relaciones sexuales: lo central es que exista un vínculo emocional previo que permita que surja la atracción.
La demisexualidad forma parte del espectro asexual, que reúne distintas experiencias relacionadas con la atracción sexual. Cada persona puede vivirla de una manera diferente.