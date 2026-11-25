En un video publicado en su canal de YouTube, uno de sus acompañantes definió el resultado como "un robo" y Sterling coincidió. "Estoy de acuerdo. Acabo de terminar de verla de nuevo, y sigo sin entender. El único round en el que podría decir que él ganó por daño es el tercero, pero el primero estuvo muy cerrado también", sostuvo.