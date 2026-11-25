Resumen para apurados
- Aljamain Sterling cuestionó el fallo arbitral tras caer por decisión unánime ante el argentino Kevin Vallejos el fin de semana en la UFC en Qatar, tildándolo de injusto.
- Vallejos defendió su victoria con estadísticas de golpes significativos, luego de que el excampeón estadounidense y su equipo sugirieran irregularidades en las tarjetas.
- Con cinco victorias seguidas, el marplatense escaló al tercer puesto del peso pluma y quedó perfilado para retar al campeón de la categoría, Alexander Volkanovski.
El marplatense Kevin Vallejos sigue dando que hablar en la UFC, la principal liga de artes marciales mixtas del mundo. El fin de semana venció por decisión unánime en Qatar al estadounidense Aljamain Sterling, excampeón del peso gallo, que ahora cuestionó las tarjetas de los jueces y alimentó la polémica en las redes. Del otro lado, el “Chino” le respondió con números.
Los tres jueces le dieron la victoria al argentino: David Lethaby y Darryl Ransom la vieron 30-27, mientras que Anders Ohlsson marcó 29-28. Con ese triunfo, el marplatense de 24 años escaló siete posiciones y quedó tercero en el ranking del peso pluma de la UFC, a un paso de pelear por el título.
En un video publicado en su canal de YouTube, uno de sus acompañantes definió el resultado como "un robo" y Sterling coincidió. "Estoy de acuerdo. Acabo de terminar de verla de nuevo, y sigo sin entender. El único round en el que podría decir que él ganó por daño es el tercero, pero el primero estuvo muy cerrado también", sostuvo.
El estadounidense también se mostró sorprendido por la facilidad con la que Vallejos se escapaba de sus agarres. Cuando le preguntaron si el argentino estaba engrasado o había usado vaselina, algo prohibido en la UFC, lo descartó dos veces. "No estoy diciendo eso", respondió.
La respuesta del “Chino”
Vallejos contestó en X con las tarjetas de los jueces y la opinión de 11 especialistas, de los cuales solo cuatro vieron ganador a Sterling. "Daño > Aguantar. El volumen fue similar y te golpeamos mucho más fuerte de lo que tú nos golpeaste", escribió. Las estadísticas lo respaldan: conectó 37 golpes significativos contra 32 de su rival.
El cruce siguió con ironía. "Damos la bienvenida a Sterling a Argentina para que aprenda cómo nos levantamos. No necesitamos sobornos, simplemente nos levantamos", publicó Vallejos. Ahora, con cinco victorias seguidas en la UFC, espera por Alexander Volkanovski, el campeón de la categoría. "Si está en las 145, Dios quiera que le llegue esta pelea y me dé la oportunidad de pelear con él", expresó.