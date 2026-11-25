Resumen para apurados
- Al conmemorarse su muerte, Tucumán recuerda que Diego Maradona brilló el 25 de noviembre de 1979 jugando para Argentinos Juniors ante Atlético por el Campeonato Nacional.
- Con 19 años y recién consagrado campeón juvenil, el astro marcó un histórico gol de tiro libre ante 30.000 hinchas, en la que fue su única presentación oficial en la provincia.
- A seis años de su partida ocurrida esa misma fecha, el recuerdo impulsa homenajes institucionales en La Bombonera y marchas en el Obelisco para exigir justicia por su deceso.
Hoy se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, pero el 25 de noviembre tiene para Tucumán un significado especial. Ese mismo día, en 1979, el “10” jugó con Argentinos Juniors ante Atlético por el Campeonato Nacional, en la única visita oficial que hizo a la provincia, y les regaló a más de 30.000 personas un golazo de tiro libre.
Según la crónica de LA GACETA de aquella tarde, Maradona tenía 19 años y acababa de ser campeón del Mundial Juvenil de Japón. El partido, por la penúltima fecha, terminó 2-1 para el “Decano”, que con esos puntos avanzó a la siguiente fase junto con Racing y después llegó a las semifinales. El gol del “Pelusa” fue el 1-1 transitorio: un tiro libre que, según los testigos, llegó después de otro que se había estrellado en el travesaño.
El encargado de seguirlo fue Juan Francisco “Kila” Castro, que lo persiguió por toda la cancha. Años después, en diálogo con LA GACETA, el arquero Francisco Ruiz recordó aquel remate como uno de los mejores goles que le convirtieron, y el defensor Ángel Guerrero, que antes del partido había intentado sin suerte sacarse una foto con él, admitió lo difícil que fue marcarlo. "Nunca pudimos contenerlo, esa es la verdad", reconoció.
Siete visitas inolvidables
Los archivos de LA GACETA registran otras visitas de Maradona a canchas tucumanas. En 1977, con 17 años, jugó un amistoso con Argentinos ante Atlético Concepción, en Banda del Río Salí, en un partido que muchos recuerdan como “fantasma” porque casi no quedaron registros. Un año después, con el seleccionado juvenil, enfrentó en La Ciudadela al Cosmos de Nueva York de Franz Beckenbauer y lo venció 2-1, con un gol de tiro libre y otro de cabeza.
En 1980 volvió para un amistoso ante Atlético, que Argentinos ganó 3-2 con dos goles suyos, y en 1981, recién llegado a Boca, igualó 1-1 ante la Liga Tucumana en La Ciudadela. En 1992, durante su suspensión por doping, jugó en el Monumental José Fierro un partido a beneficio del Hospital de Niños e hizo tres goles. La última vez fue en 2007, en un partido de showbol en La Ciudadela, ante unas 2.000 personas.
Seis años después de su muerte, los homenajes se repiten. La AFA lo recordó con un mensaje titulado “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, y Gimnasia, el último club que dirigió en la Argentina, prevé un encendido de velas y una colecta de alimentos en su estadio. Además, desde las 18 habrá una concentración en el Obelisco para reclamar justicia, y Boca recibirá esta noche a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Clausura.