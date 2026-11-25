Seis años después de su muerte, los homenajes se repiten. La AFA lo recordó con un mensaje titulado “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, y Gimnasia, el último club que dirigió en la Argentina, prevé un encendido de velas y una colecta de alimentos en su estadio. Además, desde las 18 habrá una concentración en el Obelisco para reclamar justicia, y Boca recibirá esta noche a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Clausura.