El día que el papa Francisco habría realizado un exorcismo en el Vaticano: qué pasó en la Plaza San Pedro
Las revelaciones del diario íntimo de Jorge Bergoglio, reunidas en un libro que será publicado por el Vaticano, volvieron a poner el foco sobre su profunda preocupación por la presencia del demonio. En 2013, sacerdotes expertos aseguraron que el pontífice había realizado una plegaria de liberación sobre un joven en silla de ruedas, aunque la Santa Sede negó que se tratara de un exorcismo.
Resumen para apurados
- Los escritos íntimos del papa Francisco reactivaron el debate sobre el supuesto exorcismo que realizó a un joven en la Plaza San Pedro en mayo de 2013.
- En 2013, expertos afirmaron que Bergoglio rezó una plegaria de liberación tras una misa, aunque el Vaticano aclaró que solo oró por una persona que sufría.
- La inminente publicación del libro expone la constante preocupación teológica del pontífice por el accionar del demonio y su impacto en la fe cristiana.
Las revelaciones que salieron a la luz a partir de los escritos personales del papa Francisco permiten recuperar algunos episodios de su vida espiritual y de su particular mirada sobre la existencia del demonio. En ese contexto, vuelve a cobrar relevancia un hecho ocurrido el 19 de mayo de 2013, cuando el pontífice argentino habría realizado un exorcismo en las inmediaciones de la Plaza San Pedro, en el Vaticano.
La noticia fue publicada por la periodista Elisabetta Piqué, corresponsal acreditada en el Vaticano, en el diario LA NACION. El episodio ocurrió después de la misa de Pentecostés, durante uno de los habituales encuentros en los que Francisco se acercaba a saludar y bendecir a personas enfermas y con discapacidad.
Mientras recorría el lugar, se detuvo frente a un joven que estaba en silla de ruedas y que se encontraba acompañado por un sacerdote.
Según las imágenes difundidas por el Centro Televisivo Vaticano y analizadas posteriormente por especialistas en exorcismo, el Papa apoyó sus manos sobre la frente del joven y permaneció varios segundos rezando. Durante ese momento, su expresión cambió y el muchacho comenzó a realizar movimientos y gestos que llamaron la atención de quienes observaron la grabación.
Por qué afirmaron que Francisco había realizado un exorcismo
La controversia comenzó cuando TV2000, el canal de la Conferencia Episcopal Italiana, difundió las imágenes y consultó a sacerdotes especializados en este tipo de prácticas.
Después de analizar el video, los religiosos concluyeron que Francisco había realizado una plegaria de liberación del demonio. La escena tuvo lugar cerca del Arco de las Campanas, en uno de los sectores de acceso a la Plaza San Pedro.
Sin embargo, desde el Vaticano ofrecieron otra explicación. El entonces vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi, descartó que se hubiera tratado de un exorcismo y aclaró que el pontífice simplemente había rezado por una persona que estaba sufriendo.
La diferencia entre ambas interpretaciones alimentó la repercusión internacional del episodio. Mientras algunos especialistas sostuvieron que los gestos del Papa correspondían a un ritual de liberación, la Iglesia evitó confirmar esa versión.
La preocupación de Francisco por el demonio
El episodio de 2013 también reflejó un aspecto recurrente de la prédica de Bergoglio: su insistencia en advertir sobre la presencia del mal y las tentaciones del demonio.
A lo largo de su pontificado, Francisco hizo numerosas referencias al diablo en sus homilías y discursos. Para él, la figura del maligno representaba una amenaza espiritual que buscaba alejar a las personas de Dios y de Jesucristo.