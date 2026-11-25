Las revelaciones que salieron a la luz a partir de los escritos personales del papa Francisco permiten recuperar algunos episodios de su vida espiritual y de su particular mirada sobre la existencia del demonio. En ese contexto, vuelve a cobrar relevancia un hecho ocurrido el 19 de mayo de 2013, cuando el pontífice argentino habría realizado un exorcismo en las inmediaciones de la Plaza San Pedro, en el Vaticano.