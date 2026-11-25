Resumen para apurados
- Franco Colapinto reveló detalles íntimos de su dieta y el duelo por su abuelo en una entrevista con Sofía Martínez, antes de disputar el Gran Premio de Qatar.
- El piloto de Pilar explicó cómo regula su peso con papilla de bebé para calibrar el auto y destacó el rol clave de su psicólogo para sobrellevar momentos críticos en su carrera.
- Focalizado exclusivamente en la Fórmula 1, Colapinto posterga planes personales a largo plazo mientras se prepara para disputar las últimas fechas de la temporada con Alpine.
Franco Colapinto mostró una faceta poco habitual. En una entrevista con la periodista Sofía Martínez, realizada a través de uno de sus sponsors, el piloto de Alpine habló de su vida lejos de los circuitos: del golpe más duro de su carrera, del vínculo con su psicólogo, de su futuro personal y hasta de lo que desayuna los fines de semana de carrera.
El momento más fuerte llegó cuando recordó la muerte de su abuelo Leónidas, durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil de 2024. "La tristeza más grande de mi carrera la viví hace dos años, en Brasil, cuando murió mi abuelo. Creo que fue el momento más duro que tuve que manejar", confesó. Se enteró el viernes, antes de la clasificación, en su primera carrera en Interlagos, con miles de argentinos en las tribunas y todavía sin contrato para la temporada siguiente.
Esa experiencia marcó su forma de encarar la Fórmula 1. "Creo que un deportista tiene que aprender a controlar esas cosas. Cuanto menos te afecten las emociones, mejor rendimiento vas a tener. Creo que por eso soy muy duro", explicó el piloto de Pilar, que además destacó el rol de Gustavo Ruiz, su psicólogo desde hace 12 años. "Es la persona que capaz más me trae a tierra o que más uno necesita cuando va bien y cuando va mal", agregó.
La papilla y la balanza
La entrevista también dejó una curiosidad: los viernes, sábados y domingos de competencia, Colapinto desayuna papilla de bebé con dulce de leche. La elección tiene que ver con el estricto control de peso que exige la categoría, ya que los ingenieros ajustan el lastre del auto según una referencia que se toma después de la clasificación.
El piloto explicó cómo funciona ese cálculo. "Yo, por ejemplo, con el casco y todo, peso 70,50 kilos y entonces tengo 1 kg de margen para arriba o para abajo hasta que me pongan una referencia nueva", detalló. La idea es llegar a la qualy un kilo por debajo de esa marca. "Tuve una parte del año que estaba un poco abajo y me hidrataba mucho, metía mucha sal, sodio para retener un poco de líquido. Está todo milimetrado. Es una locura", contó.
Sobre su vida personal, fue claro: hoy la Fórmula 1 está por encima de todo. "Mi prioridad hoy es la F1 y nada más. La segunda está muy lejos", aseguró. Aun así, no descartó formar una familia más adelante. "Cuando tenga 40 o 35 (años), capaz va a llegar ese momento. Hoy estamos a años luz. No estoy pensando en eso, pero en algún momento querré ser padre", cerró. El fin de semana correrá el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha del año.