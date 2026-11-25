El momento más fuerte llegó cuando recordó la muerte de su abuelo Leónidas, durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil de 2024. "La tristeza más grande de mi carrera la viví hace dos años, en Brasil, cuando murió mi abuelo. Creo que fue el momento más duro que tuve que manejar", confesó. Se enteró el viernes, antes de la clasificación, en su primera carrera en Interlagos, con miles de argentinos en las tribunas y todavía sin contrato para la temporada siguiente.