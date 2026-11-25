Así se vio la Superluna de noviembre en distintas provincias de la Argentina: las impactantes imágenes del fenómeno
El fenómeno astronómico más impactante de noviembre iluminó el cielo nocturno y dejó postales virales desde el Río de la Plata hasta Rosario. Por qué el satélite natural se vio más grande y de un intenso tono anaranjado, y qué pasó en Tucumán debido al mal tiempo.
Resumen para apurados
- En Argentina, miles de personas contemplaron este martes la superluna de noviembre debido a la coincidencia de la fase llena con el perigeo en la órbita de la Tierra.
- El astro se vio un 6,5% más grande y anaranjado por la ilusión lunar y la dispersión atmosférica, aunque las lluvias en Tucumán impidieron su observación plena.
- Este evento, que ocurre solo tres o cuatro veces al año, ratifica el creciente interés público y viral por registrar fenómenos astronómicos excepcionales.
Un astro convocó a amigos, familiares y desconocidos a deleitarse con uno de los acercamientos orbitales más impactantes del año. Allí donde la Luna acarició ríos, mares, edificios y casas, bajando desde la superioridad celestial para posicionarse cerca de transeúntes admirados e incluso de desinteresados que finalmente voltearon la cabeza ante el brillo de la superluna, un fenómeno gigante en el que el satélite estuvo más cerca de lo habitual del globo terrestre.
Este martes las imágenes de redes sociales y buscadores de internet estuvieron colmadas de discos amarillos enormes que encontraron espacio entre ensenadas, torres históricas y árboles de todo el mundo, desde Alemania hasta Nueva York y, por supuesto, en la Argentina, donde el astro se mostró más grande y más brillante. Este fenómeno llamado superluna —un término más popular que científico que se utiliza para describir cuando una luna llena está en su punto más cercano a la Tierra— suele producirse solo tres o cuatro veces al año.
Las postales virales en Punta Lara y el Río de la Plata
En Argentina las personas decidieron salir de casa y mirar más allá de las ventanas en los distintos puntos cardinales. Uno de esos casos fue Punta Lara, la localidad balnearia ubicada en el partido de Ensenada, en Buenos Aires, que se convirtió en un mirador privilegiado para disfrutar de uno de los eventos astronómicos más atractivos del año. Grupos de amigos y familias se acercaron a la ribera ensenadense para contemplar la salida de la superluna de noviembre sobre el horizonte del Río de la Plata.
El momento fue registrado en distintos videos difundidos por usuarios de Instagram, TikTok y otras plataformas, además de la cuenta oficial de Turismo Ensenada, donde se aprecia el disco lunar asomando con un intenso tono anaranjado sobre el agua.
Cómo se vivió el fenómeno en otras provincias y qué pasó en Tucumán
El evento captó la atención desde los primeros minutos posteriores a las 20:15, según explicaron desde el medio Infocielo, cuando nuestro “satélite natural” comenzó a elevarse por el sector noreste con un cielo despejado que permitió observarlo a simple vista, sin necesidad de telescopios ni binoculares. Con el correr de la noche, el reflejo plateado sobre el río completó una postal que rápidamente se viralizó entre los usuarios de la región.
En imágenes de Telefe Rosario, en la terraza del Observatorio Municipal cercano al Parque Urquiza pudo verse un disco incandescente y encandilante que se posicionó en el cielo nocturno. Allí se observó el espectáculo celestial que ocurre todos los meses, pero que coincidió con un notable acercamiento orbital.
En Tucumán, y debido a las condiciones climáticas de lluvia incesante, la Luna no pudo mostrarse con todo su esplendor como sí lo hizo en los cielos de las provincias que se mostraron más despejados. Así las redes sociales no se colmaron de imágenes como sucedió en otras provincias.
Â¡La montaÃ±a y el lago en silencio; la Luna llena haciendo su magia! Bariloche. Patagonia ð¦ð·ð§ðâ¨ï¸ https://t.co/86rmOwbrgS— Lili Sur (@lfsur) November 24, 2026
Por qué la superluna se vio tan grande y anaranjada
Desde el punto de vista astronómico, lo que se observó fue la coincidencia entre el plenilunio de noviembre (conocido tradicionalmente como la “Luna del Castor” por el calendario agrícola del hemisferio norte) y el paso del satélite cerca del perigeo, es decir, el tramo de su órbita elíptica más próximo a la Tierra.
Aunque la fase llena alcanzó su punto exacto a las 11:53 de la mañana del martes, durante la noche conservó prácticamente el cien por ciento de su cara iluminada a una distancia aproximada de 360.700 kilómetros.
Luna llena en La RepÃºblica Popular de La Boca, Ãºltimo bastiÃ³n del porteÃ±ismo y barrio del campeÃ³n ððð https://t.co/es2nG69B8A— Tin (@agusstindiaz) November 25, 2026
El efecto óptico que engañó a la vista de la Luna llena
Esa cercanía orbital hace que la Luna luzca alrededor de un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena promedio (e incluso hasta un 14% mayor respecto de la más lejana del año). Sin embargo, el impacto visual que quedó plasmado en los videos de Punta Lara responde también a dos efectos ópticos y atmosféricos.
Por un lado, la llamada “ilusión lunar”: al encontrarse baja sobre el horizonte del río, el cerebro compara su tamaño con elementos cercanos de la costa y la percibe mucho más imponente. Por otro, la dispersión de Rayleigh en la atmósfera terrestre filtra la luz azul y deja pasar los tonos rojizos y dorados hasta que el astro gana altura.