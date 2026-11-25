Las postales virales en Punta Lara y el Río de la Plata

En Argentina las personas decidieron salir de casa y mirar más allá de las ventanas en los distintos puntos cardinales. Uno de esos casos fue Punta Lara, la localidad balnearia ubicada en el partido de Ensenada, en Buenos Aires, que se convirtió en un mirador privilegiado para disfrutar de uno de los eventos astronómicos más atractivos del año. Grupos de amigos y familias se acercaron a la ribera ensenadense para contemplar la salida de la superluna de noviembre sobre el horizonte del Río de la Plata.