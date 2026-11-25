Resumen para apurados
- Jamal Musiala sufrió una nueva crisis neurológica antes de enfrentar a Colonia en Alemania, encendiendo alarmas en Bayern Múnich sobre su continuidad por problemas de salud.
- El jugador padece crisis de ausencia por una disfunción neurológica desde agosto. Tras recaídas y lesiones, reapareció ante Colonia mientras el club analiza su costoso contrato.
- El debate por su continuidad y su vínculo millonario divide al club alemán, mientras los médicos advierten que su permanencia profesional dependerá del éxito del tratamiento.
La salud de Jamal Musiala vuelve a preocupar en Alemania. El mediapunta de Bayern Múnich, de 23 años, sufrió una nueva crisis de ausencia pocos días antes de reaparecer en el empate 1-1 ante Colonia por la Bundesliga, y el episodio reavivó las dudas sobre su recuperación.
En agosto, el propio jugador había explicado que padecía "crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica". Tuvo dos desvanecimientos en la pretemporada, volvió a jugar el 5 de septiembre y convirtió dos goles en cuatro partidos, pero una lesión en los isquiotibiales lo alejó otra vez de las canchas durante más de un mes. Ante Colonia ingresó en los últimos 20 minutos.
Según el diario Bild, sus representantes y las autoridades del club tuvieron una "reunión secreta" para analizar su futuro. Karl-Heinz Rummenigge, integrante del consejo de supervisión, fue directo. "Jamal tiene un problema de salud y todo el mundo lo sabe. También es bien sabido que tiene un contrato que implica sumas de dinero muy importantes", afirmó.
Uli Hoeneß, presidente honorario, fue más allá. "Por lo que sabemos, es perfectamente posible que no vuelva a alcanzar su nivel", sostuvo en la cadena BR24. Según la revista Stern, Musiala cobraría cerca de 25 millones de euros brutos por año, en un contrato de cinco años que rondaría los 150 millones.
Críticas por el manejo público
Las declaraciones generaron rechazo. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) consideró que podían responder a una estrategia de presión, y el ex mediocampista Stefan Effenberg cuestionó el tratamiento público del caso. "Hay que apoyar y proteger a un jugador lesionado. En todos los ámbitos, especialmente en público", afirmó.
El director general, Jan-Christian Dreesen, intentó bajar la tensión. "Ya se ha dicho todo lo que había que decir sobre Musiala. Ahora debemos tomárnoslo con calma y dejar que juegue", declaró a Bild. Según los informes médicos, el cuadro no impide por sí mismo continuar con la carrera: todo dependerá de que el tratamiento logre controlar los episodios.