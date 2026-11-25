En agosto, el propio jugador había explicado que padecía "crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica". Tuvo dos desvanecimientos en la pretemporada, volvió a jugar el 5 de septiembre y convirtió dos goles en cuatro partidos, pero una lesión en los isquiotibiales lo alejó otra vez de las canchas durante más de un mes. Ante Colonia ingresó en los últimos 20 minutos.