Resumen para apurados
- En redes se popularizó una receta de helado de chocolate sin azúcar ni lácteos, ideal para la dieta keto en verano por su perfil bajo en carbohidratos.
- La preparación combina leche y crema de coco con cacao y endulzantes como xilitol. Se bate y congela sin requerir máquina heladora para lograr cremosidad.
- La fórmula ofrece una alternativa casera y saludable que amplía el menú para personas con restricciones alimentarias o dietas cetogénicas sin perder sabor.
El helado keto de chocolate llegó para quedarse. Libre de leche, azúcar, crema tradicional y huevos, esta versión se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes siguen dietas cetogénicas, low-carb o directamente no consumen lácteos ni endulzantes refinados. Su textura cremosa y su sabor profundo hicieron que rápidamente se viralizara, demostrando que comer rico también puede ser saludable.
Además, la preparación no requiere máquina heladora y utiliza ingredientes vegetales que aportan cuerpo, brillo y un sabor a chocolate que sorprende incluso a los más exigentes.
Los ingredientes
La receta rinde seis porciones y combina productos aptos para dieta keto con cacao puro, logrando un helado firme por fuera y suave por dentro.
Ingredientes:
475 ml de leche de coco sin endulzar
475 ml de crema de coco sin endulzar
120 ml de xilitol (se puede reemplazar por alulosa o eritritol)
180 ml (65 g) de cacao en polvo tamizado
1 pizca de sal
2 cucharaditas de café instantáneo tipo espresso (opcional, potencia el sabor del chocolate)
2 cucharaditas de extracto de vainilla
2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite MCT
Esta combinación permite obtener una mezcla espesa y sedosa, gracias a las grasas naturales del coco y el aporte del aceite.
Paso a paso
1. Mezclar los ingredientes.
Colocar todos los ingredientes en un bowl grande. Batir con batidora eléctrica durante unos 4 minutos, hasta obtener una mezcla espesa, homogénea y aireada.
2. Llevar al frío.
Volcar la preparación en un recipiente con tapa apto para freezer.
Si no se utiliza máquina heladora, es importante retirar el helado del congelador cada 30 a 45 minutos y removerlo para evitar la cristalización. Repetir este proceso hasta alcanzar la consistencia deseada.
3. Servir.
Antes de comerlo, dejar el helado reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere su cremosidad natural.
¿Cuánto dura en el freezer?
Este helado keto puede conservarse hasta dos semanas en un recipiente hermético. La mezcla de leche y crema de coco, sumada al aceite, ayuda a mantener una textura suave y agradable incluso después de varios días.
La porción sugerida es de 110 g, y su contenido de carbohidratos netos es muy bajo, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes siguen una alimentación sin azúcar, cetogénica o baja en carbohidratos.