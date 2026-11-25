El helado keto de chocolate llegó para quedarse. Libre de leche, azúcar, crema tradicional y huevos, esta versión se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes siguen dietas cetogénicas, low-carb o directamente no consumen lácteos ni endulzantes refinados. Su textura cremosa y su sabor profundo hicieron que rápidamente se viralizara, demostrando que comer rico también puede ser saludable.