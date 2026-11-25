Resumen para apurados
- Solana Sierra, Nadia Podoroska y Julia Riera debutaron con victorias en el WTA 125 de Buenos Aires en el Tenis Club Argentino para avanzar a los octavos de final del certamen.
- Podoroska regresó tras 441 días de lesiones para vencer a Romero Gormaz, mientras Sierra avanzó por abandono de Jiménez Kasintseva y Riera superó en dos sets a Papamichail.
- El triunfo garantiza una tenista argentina en cuartos de final tras el cruce de segunda ronda, consolidando el protagonismo local y el recambio generacional en el circuito.
El WTA 125 de Buenos Aires arrancó con una buena noticia para el tenis argentino. Solana Sierra, Nadia Podoroska y Julia Riera ganaron sus partidos de primera ronda en el Tenis Club Argentino y garantizaron que habrá, al menos, una representante local en los cuartos de final.
Sierra, primera preclasificada y 106ª del ranking mundial, venció a la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva (219ª), que abandonó cuando la argentina se imponía 1-6, 7-6 (1) y 2-0. En la próxima ronda, la marplatense se medirá con la francesa Carole Monnet (204ª), que eliminó 6-2 y 6-0 a la argentina Berta Bonardi.
Riera (139ª) también celebró en su estreno. La pergaminense superó 6-2 y 7-5 a la griega Despina Papamichail (154ª) y ahora enfrentará a la turca Ipek Oz (261ª), que dejó en el camino a la australiana Alexandra Osborne (136ª) por 6-4 y 6-3.
El regreso más emotivo fue el de Podoroska. A los 29 años, la rosarina, que llegó a ser 36ª del mundo y alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2020, estuvo 441 días alejada de las canchas por lesiones en la cadera, el hombro y el antebrazo. En Buenos Aires venció 7-6 (4) y 6-0 a la española Leyre Romero Gormaz (105ª).
Una argentina asegurada en cuartos
Podoroska, hoy 181ª, jugará este miércoles ante la ganadora del duelo entre las locales Lourdes Carlé (188ª) y la juvenil Sol Larraya Guidi (606ª), por lo que la presencia argentina entre las ocho mejores ya está garantizada. En cambio, se despidieron en la primera ronda Victoria Bosio, Luna Cinalli y Lourdes Ayala.
Varias de las protagonistas tienen historia en Tucumán. Sierra ganó dos títulos en la provincia entre 2023 y 2024, mientras que Riera y Carlé también compitieron en los torneos del Tucumán Lawn Tennis Club, uno de los escenarios que impulsaron el crecimiento del tenis femenino argentino en los últimos años.