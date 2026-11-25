El regreso más emotivo fue el de Podoroska. A los 29 años, la rosarina, que llegó a ser 36ª del mundo y alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2020, estuvo 441 días alejada de las canchas por lesiones en la cadera, el hombro y el antebrazo. En Buenos Aires venció 7-6 (4) y 6-0 a la española Leyre Romero Gormaz (105ª).