Resumen para apurados
- San Lorenzo perderá libres a tres juveniles el 31 de diciembre tras fracasar las renovaciones y declaró persona no grata al agente Patricio Lombilla por considerarlo desleal.
- La dirigencia intimó a Gallardo, Pedroza y Salinardi tras rechazar extender sus contratos. El agente proponía su libertad a cambio de porcentajes sobre futuras transferencias.
- El club llevará a Lombilla al Tribunal de Ética para pedir su expulsión como socio, marcando una postura institucional firme para frenar la fuga patrimonial de sus inferiores.
San Lorenzo atraviesa un nuevo conflicto puertas adentro. El club confirmó que perderá a tres de sus juveniles de mayor proyección, que se irán con el pase en su poder, y declaró “persona no grata” a Patricio Lombilla, el representante que manejó las negociaciones.
Se trata de Cristian Gallardo (volante), Ramiro Pedroza (defensor) y Branco Salinardi (delantero), los tres nacidos en 2007. Sus contratos vencen el 31 de diciembre y, como no hubo acuerdo para renovarlos, quedarán en libertad de acción. Salinardi es el único con rodaje en Primera: le convirtió un gol a Instituto en agosto de 2025. Gallardo, en tanto, pelea por un lugar en la selección argentina Sub 20 de cara al Sudamericano de enero.
Según el comunicado oficial, la dirigencia que encabeza Marcelo Culotta les presentó propuestas de renovación que fueron rechazadas, por lo que los intimó por carta documento. "La alternativa planteada por su representante consistía en que los jugadores quedaran en libertad de acción, a cambio de porcentajes sobre futuras transferencias o eventuales resarcimientos económicos", detalló el “Ciclón”.
El club aclaró que no recibió ofertas formales por Pedroza y Salinardi. Por Gallardo, en cambio, Palmeiras presentó una propuesta en la semana del 16 de noviembre, aunque no incluía dinero: San Lorenzo iba a conservar un porcentaje del jugador a cambio de los derechos de formación. La negociación no prosperó.
La dura respuesta de la dirigencia
San Lorenzo también acusó a Lombilla de repetir la maniobra con Lautaro Montenegro, otro de sus representados, por quien "meses atrás habría realizado gestiones para conseguir su salida de la institución en condición de libre, con la firma de un precontrato". Por eso, además de declararlo persona no grata, analiza pedir su expulsión como socio ante el Tribunal de Ética y Disciplina.
Culotta también se expresó en sus redes sociales. "Las negociaciones que llevamos adelante por varios juveniles representados por Patricio Lombilla desde el inicio de la gestión tienen un punto de inflexión cuando el interés personal y la falta de respeto por la institución van más allá", escribió el presidente, que remarcó que la dirigencia tomó postura "para defender el patrimonio" del club.