Se trata de Cristian Gallardo (volante), Ramiro Pedroza (defensor) y Branco Salinardi (delantero), los tres nacidos en 2007. Sus contratos vencen el 31 de diciembre y, como no hubo acuerdo para renovarlos, quedarán en libertad de acción. Salinardi es el único con rodaje en Primera: le convirtió un gol a Instituto en agosto de 2025. Gallardo, en tanto, pelea por un lugar en la selección argentina Sub 20 de cara al Sudamericano de enero.