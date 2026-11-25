“El ataque quedó filmado y el video fue aportado junto con la denuncia que se hizo en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Los nombres de las agresoras los mantenemos en reserva para no entorpecer la investigación”, añadió Guerrero. “Para nosotros es mucho más que un caso de pelea en la calle. Se trató de un ataque premeditado. Ellas, por las redes sociales, dijeron que se vengarían por lo que habían hecho. Les faltó poco para hacerlo”, finalizó el abogado.