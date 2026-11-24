El conflicto terminó en una demanda judicial contra el banco y las empresas encargadas de procesar los pagos. Tras analizar las pruebas, el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Olavarría ordenó indemnizarlo con $11.536.964,38, más intereses, al considerar que las compañías no habían garantizado la seguridad de las operaciones ni respondido adecuadamente a sus reclamos.