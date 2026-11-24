Boca Juniors tendrá que cambiar rápidamente el chip. Después de vivir una semana inolvidable con la conquista de la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena volverá a enfocarse en el Torneo Clausura. Desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final, con el objetivo de avanzar entre los ocho mejores. El encuentro será dirigido por el tucumano Luis Lobo Medina.