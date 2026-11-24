Resumen para apurados
- Boca Juniors recibe hoy a las 21 a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, con el objetivo de clasificar a cuartos.
- El equipo de Arruabarrena llega tras ganar la Copa Sudamericana ante Mineiro, por lo que evalúa rotar a varios futbolistas titulares debido al desgaste físico.
- De superar esta serie, el conjunto xeneize mantendrá la ventaja de localía en cuartos de final, instancia donde ya lo espera Gimnasia de La Plata el próximo domingo.
Boca Juniors tendrá que cambiar rápidamente el chip. Después de vivir una semana inolvidable con la conquista de la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena volverá a enfocarse en el Torneo Clausura. Desde las 21, recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera, por los octavos de final, con el objetivo de avanzar entre los ocho mejores. El encuentro será dirigido por el tucumano Luis Lobo Medina.
El sábado, el “Xeneize” derrotó por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y terminó con una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La celebración se extendió hasta la madrugada del lunes, luego del regreso del plantel a Buenos Aires. Ahora, el desafío será administrar las energías y trasladar ese entusiasmo al ámbito local.
Todavía no hay certezas sobre la formación titular. La intención inicial del “Vasco” era realizar una rotación para preservar a los futbolistas que acumularon más minutos y sufrieron el desgaste de la final y los festejos. Sin embargo, varios jugadores le manifestaron al DT sus ganas de estar presentes.
Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar son algunos de los que podrían comenzar en el banco de suplentes. Todos llegan con una importante carga física. Paredes, además, sufrió una descompensación por un golpe de calor y deshidratación después del partido ante Mineiro. La intención del entrenador es presentar lo mejor que tiene, pero sin asumir riesgos innecesarios.
Boca terminó segundo en la Zona A, con 33 puntos, uno menos que Instituto. Por eso tendrá la ventaja de jugar como local en esta instancia y también lo hará en cuartos de final si consigue superar a la “Lepra” mendocina. Su próximo rival será Gimnasia de La Plata, el domingo.
Del otro lado estará un Independiente Rivadavia que buscará dar el golpe. El equipo mendocino no pudo repetir en el segundo semestre lo bueno que había hecho en el primero, cuando lideró durante buena parte la tabla anual. Terminó quinto, quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Fluminense, perdió por penales frente a Atlético en la Copa Argentina y cayó ante Estudiantes en la Supercopa Argentina.