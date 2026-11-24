Resumen para apurados
- En una entrevista radial, Nicki Nicole relató que a los 11 años sufrió una situación de acoso y exhibicionismo callejero en Rosario, al reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres.
- La cantante recordó el episodio al hablar de su tema "Venganza" y explicó cómo un hombre se desnudó ante ella y una amiga cuando eran niñas, un hecho común entre sus conocidas.
- El testimonio visibiliza el acoso infantil que sufren las mujeres, mientras la artista se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum conceptual, titulado Jazmines para ti.
Nicki Nicole sorprendió al contar una experiencia traumática que vivió cuando tenía apenas 11 años. Durante una entrevista en Perros de la Calle, el programa de Urbana Play, la cantante recordó un episodio de acoso callejero que sufrió junto a una amiga en Rosario y reflexionó sobre las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres desde edades tempranas.
La artista llegó a la conversación a partir de Venganza, la canción que grabó junto a la banda No Te Va Gustar. Al hablar sobre el mensaje combativo y el espíritu feminista del tema, destacó que se trata de una problemática que atraviesa a las mujeres, incluso cuando no la hayan experimentado directamente.
“Siento que también siendo mujer, más allá de que te haya sucedido o no te haya sucedido, siempre sabés sobre este tema”, expresó.
En ese sentido, hizo referencia al acoso y al abuso que sufren las mujeres cotidianamente. “Lamentablemente, ¿viste? Sabés perfectamente cómo funciona y siempre tenés una amiga o alguien cercano al que algo le sucedió”, señaló.
Fue entonces cuando decidió compartir una situación que todavía recuerda. “Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... Ya sabés”, relató.
La cantante explicó que ambas eran niñas y que la situación las tomó completamente desprevenidas. También contó que conoce a muchas amigas que atravesaron experiencias similares durante su infancia en Rosario.
“Y nosotras nos fuimos corriendo, ¿entendés? Porque no entendimos nunca qué había pasado. O sea, como que fue de la nada. No sabíamos si lo estaba haciendo de antes, porque estaba ahí parado e hizo la acción cuando estábamos un poco más cerca”, recordó.
El acoso callejero y el miedo cotidiano
Durante la entrevista, Nicki Nicole también habló de las situaciones que experimenta en su vida adulta y que siguen generando temor e incomodidad en las mujeres.
“Situación de miedo, sí, siempre... piropos en la calle, como miradas en los colectivos, ¿viste? Ese tipo de cosas”, enumeró.
Con su testimonio, la artista volvió a poner el foco en el acoso y la violencia contra las mujeres, y en cómo determinadas experiencias pueden permanecer en la memoria desde la infancia.
Nicki Nicole prepara su nuevo álbum
En paralelo a sus reflexiones sobre esta problemática, la cantante atraviesa una nueva etapa de su carrera musical. Días atrás presentó Rayo de Sol y Eterna Soledad, las dos primeras canciones de su próximo álbum, que llevará el nombre Jazmines para ti.
Según adelantó, el disco tendrá 15 canciones y estará dividido en tres etapas: La Trampa, El Despertar y Las Enseñanzas. Cada una representará distintos momentos emocionales de su vida.
El primer acto abordará aquellas situaciones y emociones que pueden llevar a una persona a perderse a sí misma. El segundo estará centrado en la transformación, mientras que el último reflejará el aprendizaje, la tranquilidad y el encuentro con el propio valor.