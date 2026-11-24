Tras la polémica, Flor de la V volvió a su programa y le pidió disculpas a sus compañeros: "Me puedo equivocar"
La conductora explicó por qué anunció en vivo que el ciclo no continuará en 2027 sin que sus panelistas estuvieran al tanto. También contó cómo recibió la noticia de El Nueve y habló sobre su futuro laboral.
Resumen para apurados
- Flor de la V se disculpó en vivo con sus panelistas de El Nueve tras anunciar sorpresivamente al aire el final de su programa sin que el equipo estuviera informado.
- La conductora explicó que creyó que la producción ya había notificado al equipo sobre la cancelación, una decisión inesperada del canal ante el desembarco de Mandarina.
- El ciclo continuará al aire hasta el 31 de enero, mientras la conductora evaluará su continuidad laboral en la emisora para enfocarse temporalmente en su familia.
Luego de la polémica que se generó cuando comunicó frente a las cámaras que "Los profesionales" no continuará en 2027 por la pantalla de El Nueve sin que los panelists conocieran previamente la noticia, Flor de la V se pronunció y le pidió disculpas a sus compañeros.
La conductora reconoció que la situación fue incómoda y que no supo cómo reaccionar cuando advirtió que sus compañeros desconocían la noticia. “Ella me dijo: ‘Yo le comunico al equipo’. Yo di por entendido que el equipo eran todos”, explicó al referirse a la conversación que había mantenido con su productora antes de comenzar el programa. Sin embargo, durante la emisión descubrió que el mensaje no había llegado a los panelistas.
“Ahí me di cuenta que ellos no sabían. En ese momento, la verdad que no supe cómo manejarlo. Estaba muy nerviosa”, reconoció.
El malestar de Flor de la V por la decisión de El Nueve
La conductora también contó que el clima en el estudio ya le había resultado extraño antes de salir al aire. Incluso recordó que Fabián Medina Flores le había hecho un comentario por lo bajo antes del comienzo de la emisión.
“Fue muy difícil ya hacer el programa, dos horas, sabiendo lo que tenía que decir al final”, admitió sobre las horas previas al anuncio.
De la V aseguró que la decisión de levantar el ciclo la tomó por sorpresa. Según relató, desde su llegada al canal había mantenido conversaciones frecuentes con la gerencia para analizar alternativas que permitieran mejorar los números del programa. Sin embargo, sostuvo que las respuestas que recibía siempre apuntaban a restarle preocupación.
“Todo el tiempo desde que yo debuté en adelante, siempre estuve atrás de qué hacemos y cómo podemos mejorar. Siempre ‘no te preocupes, no te preocupes. Es un canal que mide poco, no te preocupes. Siempre era ‘no te preocupes’”, recordó.
Por eso, el desenlace fue especialmente inesperado para ella. “Del ‘no te preocupes’ al que te digan ‘se termina el ciclo’, para mí fue como un baldazo de agua fría. No me lo esperaba”, expresó.
La situación también estuvo atravesada por la llegada de Mandarina, la productora que adquirió el canal y que comenzará a incorporar contenidos propios a partir de febrero. De la V reconoció que ese cambio profundizó su sensación de incertidumbre. “Uno siente que ahora somos descartables, ahora ya no nos sirven, tenemos esto, fuera. Lo tomé así”, manifestó.
Qué dijo sobre su futuro laboral y hasta cuándo seguirá el programa
En cuanto a sus próximos pasos, la conductora evitó anticipar decisiones. Explicó que mantiene un contrato vigente con El Nueve más allá de la finalización del ciclo, aunque aclaró que esa situación no representa una garantía de continuidad laboral. “En otras ocasiones también lo tuve y me dieron una patada en el culo”, lanzó al recordar experiencias anteriores.
Además, señaló que hasta el momento no recibió ninguna propuesta del canal para los meses posteriores al cierre de Los Profesionales con Flor. Por ahora, su prioridad será tomarse un tiempo para definir qué quiere hacer.
“Lo único que sé es que quiero ver qué quiero hacer yo, qué tengo ganas de hacer yo. Por lo pronto sé que quiero enfocarme en mi familia y en mis hijos que me necesitan”, sostuvo.
Antes de darles espacio a sus compañeros para expresarse, luego de su ausencia del lunes por el feriado, De la V agradeció el acompañamiento de la audiencia y confirmó que el programa seguirá al aire hasta fines de enero.
“Les quiero agradecer al público por estar del otro lado y los vamos a estar acompañando hasta el 31 de enero, porque eso es lo que yo quedé con el canal”, afirmó.
Finalmente, volvió sobre las críticas que recibió después de comunicar el levantamiento del ciclo sin que el equipo estuviera informado. Reconoció su equivocación, aunque cuestionó la intensidad de los cuestionamientos públicos.
“Me equivoqué. Sí, me equivoqué y pido disculpas, pero no por eso me tienen que lapidar de la manera que lo están haciendo”, concluyó.