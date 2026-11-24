La conductora reconoció que la situación fue incómoda y que no supo cómo reaccionar cuando advirtió que sus compañeros desconocían la noticia. “Ella me dijo: ‘Yo le comunico al equipo’. Yo di por entendido que el equipo eran todos”, explicó al referirse a la conversación que había mantenido con su productora antes de comenzar el programa. Sin embargo, durante la emisión descubrió que el mensaje no había llegado a los panelistas.