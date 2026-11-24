Resumen para apurados
- La editorial Funga de Santiago del Estero recibe crónicas sobre el territorio argentino hasta diciembre para editar la antología federal 'Ruderal' en 2027.
- Fundado en 2023 con eje en la poesía, el sello independiente busca diversificar su catálogo hacia la no ficción para narrar problemáticas sociales desde los márgenes.
- El proyecto se publicará en 2027 con el objetivo de disputar el centralismo cultural porteño y visibilizar narrativas disidentes, rurales y comunitarias de todo el país.
Por Mario Flores
El catálogo de Funga Editorial, sello con sede en Santiago del Estero que desde 2023 viene logrando un posicionamiento estético y de catálogo, se expandió de la literatura inaugural (primeros libros) a terrenos más insospechados. Sin dejar de lado los libros de poemas, que conforman el grueso de su selección, sus publicaciones más recientes rodean la investigación, el ensayo artístico y la crónica periodística (Jacinto Piedra de Bebe Ponti y Máquinas pícaras de Héctor Andreani, obras que aparecen en una nueva colección). En este diálogo con Andrés Torres Acuña y Facundo Vecino, editores y gestores culturales, sobre la convocatoria Ruderal: Antología de Crónicas Marginales, se abre una serie de cuestiones sobre la recepción de textos, las escrituras que circundan una idea de territorio, y cómo se ordenan esas escrituras a la idea de proponer un libro colectivo.
Se trata de un tópico frecuente, en la poesía contemporánea, esta imagen de la hierba que se abre paso a través del asfalto o en circunstancias poco venturosas, y de alguna manera también representa el trabajo de un sello editorial independiente. Porque se trata de una cuarta convocatoria pero, también, inaugurando otro tipo de textos. ¿Por qué el género crónica en esta edición?
Andrés Torres Acuña: Las convocatorias a antologías se han vuelto una decisión editorial y hasta casi un ritual que se cumple año a año. Funga arrancó su labor con “METAPOESÍA”, una convocatoria para una antología en 2023, y de ella devino un gran crecimiento del sello. Para este 2026, teníamos pensado diversificar el catálogo de la editorial, saliendo un poco de la poesía (lo publicado mayormente en Funga) y sumamos tres textos de estilo más ensayístico o de divulgación, en formato fanzine: un ensayo sobre arte latinoamericano y su dimensión política, otro sobre el conocimiento popular de los campesinos frente a la erudición pedante académica, y un texto sobre el folklore como patrimonio cultural. Además, el libro “Máquinas pícaras”, un texto de etnografía lingüística sobre la lengua quichua y los obreros golondrina de un docente santiagueño, que ha sido una de las novedades más fuertes de este año. Teniendo estas primeras obras que forman parte de una nueva colección titulada Étimo, nos pusimos a pensar qué temáticas y qué género podríamos lanzar en esta cuarta convocatoria después de haber hecho dos de poesía y una de cuentos. Finalmente, por recomendación de Facundo (un nuevo integrante que se sumó al equipo unicéfalo de Funga) decidimos encaminarnos por el lado de la crónica, porque consideramos que podemos encontrar un hibridez interesante entre la investigación, la precisión periodística y un gran manejo del lenguaje literario.
En las convocatorias anteriores, tanto de poesía como narrativa (Metapoesía, Esquejes e Insectario), se constata la cantidad de participantes seleccionados entre una gran recepción de propuestas. ¿Se trata de una necesidad multitudinaria por publicar y enviar a cuanto certamen hay o la dirección que esas antologías planteaban?
A: Esta es una pregunta muy interesante, pero creo que se puede expandir a otros ámbitos más allá de una convocatoria en particular. Cada vez que hay una convocatoria, se piensa muy bien cuáles van a ser las temáticas, los criterios, los lineamientos, que, generalmente, no son muy distantes a la línea editorial. De todos modos, esto no asegura nada y concluye en un gran caudal de propuestas de las cuales, sólo entre 40% y el 60% corresponden a la dirección temática propuesta para dicha antología. Entonces, esto nos lleva a pensar dos realidades, que pueden solaparse o corresponderse: 1) Hay mucha ansiedad por publicar y ser publicadx y, 2) la gente no lee, no comprende o no les interesa saber a qué se están presentando. Pero como decía al principio, eso no solamente pasa en las convocatorias a antologías, sino también en las propuestas (no solicitadas) que nos llegan cada tanto al mail o a la casilla de mensajes de Instagram: textos que poco tienen que ver con el criterio y lineamiento general de la editorial, parecieran desconocer por completo el trabajo del sello, la identidad, la construcción y la búsqueda del catálogo, y evidencia el poco detenimiento y contemplación previa a qué sello están enviado sus obras. Entonces siento que ambas respuestas se completan: hay una gran necesidad de publicar y publicar en donde se pueda.
Cuando hablamos de "escrituras críticas" también se habla de aquello que suele ser inconveniente para el guión social de su época, en una actualidad cultural en la que el mercado avala otras lecturas no precisamente críticas, ¿esto es algo que suele discutirse en el ámbito editorial a la hora de "buscar" -como en una convocatoria abierta- qué publicar?
Facundo: Esa lectura particular que se busca, donde una editorial insiste no sólo en la calidad de la obra ni en el prestigio del escritor, sino en un texto que se alimente de lo problemático y lo transforme en literatura, es también una propuesta reaccionaria a la que cada vez más editoriales estamos apostando. Podríamos sentarnos a hablar todo el día sobre el contexto social y político que atravesamos, pero lo que nos interesa es responder la pregunta de ¿Qué se está escribiendo en este contexto social y político? Y jugarse a trabajar textos reaccionarios es, desde mi perspectiva, hacer y trabajar para construir la literatura del futuro, no solo unas hojas que cuenten lo testimonial sino que den cuenta de un registro de época, que en parte es a lo que apuntamos. Hoy es una apuesta grande: una literatura que rompa o que quede en el tiempo, pero en el ámbito editorial no nos queda otra que poner el pecho y confiar en la literatura que queremos construir y queremos que exista.
En el catálogo de Funga hay mayormente poesía, varios títulos de narrativa, pero también algunos textos más difíciles de clasificar, entre la investigación y la crónica biográfica, el ensayo artístico y el periodismo narrativo. ¿Cómo es que Ruderal hará diálogo y tensión en ese catálogo?
F: Ruderal no viene a romper ni tensionar un catálogo, considero que todo lo contrario, es la mutación natural que debía darse según cómo estaba evolucionando la editorial. La poesía, lo narrativo, el ensayo, la crónica biográfica, me parecen que hilan en un mismo sentido las directrices de una editorial cuyo fin último es propagarse. Los estilos y los géneros serán diversos, pero se componen del gen Funga, un gen que se mueve por lo bajo, sale de la tierra y emerge de lo roto, de lo podrido, de lo olvidado, y se convierte en delicada belleza o una cartografía de lo (sobre)viviente. Ruderal viene a congeniar con esa última faceta. Viene a enredarnos en los yuyos que rompen el pavimento, sentirnos parte de una piel dura. De un cuero tajado. Busca encaminarnos por una escritura de lo marginal, de lo coercitivo.
La convocatoria se extiende hasta el 15 de diciembre de 2026, a partir de allí, ¿cómo se podría imaginar o resumir el próximo año de la editorial?
A: La convocatoria se abre para cerrar el año, y la idea es que esta antología pueda presentarse en el primer semestre del 2027. El año venidero ya se vislumbra cargado, el catálogo nunca se llega con las manos vacías porque siempre tenemos obras para trabajar. Nuestra expectativa es poder publicar un poco más de narrativa, tanto cuentos como novelas -aún esperamos publicar nuestra primera novela en Funga-. Ya tenemos algunas obras seleccionadas de autores que ya forman parte del catálogo, y otrxs que han ido llegando a través de ferias, festivales y encuentros afines. Uno de los títulos confirmados para el próximo año es “Deshacer la naturaleza. Ecología queer contra el capital”, de Sara Jiménez Fernández, militante española, un texto ensayístico que analiza cómo el capitalismo y las estructuras cisheteropatrialcales explotan tanto los cuerpos humanos como los territorios y otras formas de vida. También tenemos otras ilusiones para lo largo de la vida Funga y esperamos que en este 2027 podamos ya vaticinar algo de eso: queremos que Funga pueda expandirse a otros formatos, otras plataformas y soportes, otras maneras de seguir ampliando y habitando un territorio (“una hectárea”, como dice el gran amigo Marito Lavaisse) literario, y sumar lo cultural, sumar lo artístico, lo científico.
La belleza lingüística del término ruderal conversa con "lo periférico, lo marginal", dice el texto que invita a participar con un texto de hasta siete páginas. ¿Qué historias atraviesan estas concepciones hoy, entre una idea de periferia federal o nacional, que repercute en esta clase de textos?
Andrés: Creo que pensar hoy en lo periférico es pensar más allá de solamente lo geográfico, sino también entenderlo desde una dimensión cultural, política, lingüística y social; pero lo geográfico pone en tensión muchas veces a la bandera de la federalidad. Se habla mucho de lo federal pero poco se da cuenta realmente del acceso que se tiene a esos ámbitos, a esas escenas centralistas y homogeneizadas del arte, la cultura y la literatura. Y eso nos invita a cuestionarnos también quiénes producen los discursos acaparadores y desde qué lugares. ¿Qué llegada tienen las editoriales independientes o autores emergentes o no del NOA o del NEA a los círculos de consumos masivos de la literatura del país? Cada vez hacen más festivales o ferias “federales” pero con suerte logra entrar una editorial de todo el Norte Argentino, si es que le da el cuero (de la billetera) pero entran quince extranjeras, dos o tres de Córdoba, Rosario o de la Patagonia y el resto de Buenos Aires y todas sus digievoluciones terminológicas y sectoriales. Esto nos lleva a pensar: ¿qué historias, qué lecturas se nos ofrece?, ¿contadas por quiénes, desde qué lugar?, ¿quienes legitiman esas historias?, ¿qué representatividad hay desde un lote literario que apenas pasa el 10% de un país tan vasto, tan diverso, tan rico? Entonces, con esta antología buscamos dar lugar a esas narrativas otras, contadas desde lo que circunde a los discursos centralistas, a las realidades en los territorios rurales, en las comunidades atravesadas por el despojo, en contextos de resistencia y luchas de las lenguas minorizadas, en las experiencias de las disidencias, en los saberes populares y comunitarios. Con Ruderal queremos cambiar un poco el punto de vista desde donde se narra nuestro país.
Facundo: Queremos textos que construyan un libro mucho más argentino que lo que se suele vender de nuestro país. Las historias que buscamos son aquellas que nos cuestionen, de mínima, que nos generen tensiones. Queremos esas historias que muevan, que rompan el molde, que desentierren los aspectos más deteriorados de una sociedad problemática. Aspiramos a que Ruderal sea una forma de conversar con lo invisible, lo abandonado, lo que no se nombra. Aquí hacemos mucha distinción entre textos que viven una experiencia periférica con textos que nacen de ella. Que orbitan en el caos, que lo atraviesan, que lo comprenden porque eso son, queremos publicar historias no publicables. Esa es la tarea que hoy nos toca.
Si vamos a la etimología directa, ruderal se refiere a escombro. ¿Estas escrituras del vestigio, de lo que resta de una vivencia o experiencia del pensamiento, a qué público posible como especie o criatura lector se dirigen?
Andrés: Creemos que Funga tiene un público bastante aceitado a las propuestas que solemos presentar en nuestro catálogo, y que la comunicación de estas ideas, valores o líneas temáticas van a filtrando o concentrando a lectores más específicxs. Pero con Ruderal también buscamos ampliar un poco más ese público, tal vez nos salimos un poco del/x lectorx de poesía contemplativa, más ligada a la belleza del lenguaje, y buscamos lectores más afines a estos espacios a donde apuntan las crónicas. Lectores que animen a criticar y se vean interpeladxs por la marginalidad, por las experiencias exclusión, por las desigualdades y por aquellas realidades que muchas veces permanecen fuera del campo de lo visible. Pero también buscamos lectores que puedan reconocerse en esas experiencias, que encuentren en estas escrituras algo de su propia historia, de su territorio, de su lenguaje. No pensamos en la periferia como un lugar desde el cual necesariamente hay que intentar llegar al centro, ni escribir desde los márgenes con la expectativa de ser incorporados o legitimados por los discursos hegemónicos. Nos interesa, por el contrario, reivindicar la posibilidad de narrar desde nuestros propios lenguajes, nuestras estéticas y nuestras maneras de contar nuestro mundo con nuestros ojos.
Andrés Torres Acuña (Santiago del Estero, 2000) es escritor, editor y gestor cultural. Dirige Funga Editorial. Coordina la plataforma cultural itinerante La Changa. Estudiante de Educación Intercultural Bilingüe en lengua quichua. Publicó los poemarios Desembocadura (2026, Aguacero) y Opuntia (2026, Níspero).
Facundo Vecino (Santiago del Estero, 2004) es estudiante de Comunicación Social, técnico en Diseño Multimedial, fotógrafo y aficionado a la producción audiovisual. Forma parte de Funga Editorial y miembro gestor de la plataforma cultural itinerante La Changa.