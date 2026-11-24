Andrés: Creo que pensar hoy en lo periférico es pensar más allá de solamente lo geográfico, sino también entenderlo desde una dimensión cultural, política, lingüística y social; pero lo geográfico pone en tensión muchas veces a la bandera de la federalidad. Se habla mucho de lo federal pero poco se da cuenta realmente del acceso que se tiene a esos ámbitos, a esas escenas centralistas y homogeneizadas del arte, la cultura y la literatura. Y eso nos invita a cuestionarnos también quiénes producen los discursos acaparadores y desde qué lugares. ¿Qué llegada tienen las editoriales independientes o autores emergentes o no del NOA o del NEA a los círculos de consumos masivos de la literatura del país? Cada vez hacen más festivales o ferias “federales” pero con suerte logra entrar una editorial de todo el Norte Argentino, si es que le da el cuero (de la billetera) pero entran quince extranjeras, dos o tres de Córdoba, Rosario o de la Patagonia y el resto de Buenos Aires y todas sus digievoluciones terminológicas y sectoriales. Esto nos lleva a pensar: ¿qué historias, qué lecturas se nos ofrece?, ¿contadas por quiénes, desde qué lugar?, ¿quienes legitiman esas historias?, ¿qué representatividad hay desde un lote literario que apenas pasa el 10% de un país tan vasto, tan diverso, tan rico? Entonces, con esta antología buscamos dar lugar a esas narrativas otras, contadas desde lo que circunde a los discursos centralistas, a las realidades en los territorios rurales, en las comunidades atravesadas por el despojo, en contextos de resistencia y luchas de las lenguas minorizadas, en las experiencias de las disidencias, en los saberes populares y comunitarios. Con Ruderal queremos cambiar un poco el punto de vista desde donde se narra nuestro país.