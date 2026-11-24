Un violento golpe comando terminó en una toma de rehenes en un supermercado de Cartagena, Colombia, donde un grupo de delincuentes armados mantiene retenidas a 25 personas. Los asaltantes exigen un rescate cercano a los dos millones de dólares, dos vehículos blindados y autorización para abandonar el lugar rumbo a Barranquilla, ubicada a unos 130 kilómetros.