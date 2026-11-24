Resumen para apurados
- Asaltantes armados tomaron de rehenes a 25 personas en un supermercado de Cartagena, Colombia, tras frustrarse el robo a un blindado; exigen dos millones de dólares y huir.
- Los delincuentes capturaron a 30 personas y liberaron a cinco ancianas. La Policía desplegó francotiradores y fuerzas especiales, suspendiendo vuelos en el aeropuerto local.
- El violento episodio golpea a una ciudad turística clave y evidencia la persistente crisis de seguridad que sufre Colombia a diez años de la firma del acuerdo de paz.
Un violento golpe comando terminó en una toma de rehenes en un supermercado de Cartagena, Colombia, donde un grupo de delincuentes armados mantiene retenidas a 25 personas. Los asaltantes exigen un rescate cercano a los dos millones de dólares, dos vehículos blindados y autorización para abandonar el lugar rumbo a Barranquilla, ubicada a unos 130 kilómetros.
El episodio comenzó cuando los delincuentes intentaron asaltar un vehículo blindado en un centro comercial. Sin embargo, tras una alerta a la Policía, los sospechosos se refugiaron en un supermercado y tomaron como rehenes a unas 30 personas. Cinco de ellas, mujeres mayores, fueron liberadas posteriormente.
La situación provocó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad colombianas, con efectivos policiales, grupos especiales y francotiradores apostados en edificios cercanos al establecimiento.
Cartagena: cómo fue el golpe comando y la toma de rehenes
Las imágenes difundidas por medios de comunicación y redes sociales mostraron a hombres encapuchados que portaban armas largas dentro del supermercado, junto a personas arrodilladas bajo amenazas.
En los alrededores, decenas de policías y francotiradores rodearon el establecimiento mientras las autoridades intentaban controlar la situación y negociar una salida.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que inicialmente los delincuentes habían tomado a una treintena de personas como rehenes y que cinco ya habían sido liberadas.
"Nos les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores", expresó durante una conferencia de prensa.
Según los medios locales, los asaltantes mantienen sus exigencias económicas y reclaman condiciones para escapar hacia Barranquilla.
Suspendieron temporalmente los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena
La toma de rehenes también tuvo consecuencias sobre el funcionamiento del aeropuerto internacional de Cartagena.
Las autoridades colombianas suspendieron durante poco más de media hora los aterrizajes para facilitar la llegada de un equipo especial de las fuerzas de seguridad que debía intervenir en el operativo.
Los despegues programados, en tanto, continuaron con normalidad. Posteriormente, la autoridad aeronáutica informó que se habían reanudado las operaciones de llegada.
Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y recibe visitantes internacionales durante todo el año. La ciudad también es un importante centro de congresos, convenciones y eventos internacionales.
El episodio ocurre en medio de una escalada de violencia en Colombia
La toma de rehenes se produjo en una jornada especialmente significativa para Colombia: el décimo aniversario de la firma del histórico acuerdo de paz de 2016, que permitió el desarme de la guerrilla de las FARC.
Sin embargo, durante los últimos años distintos grupos armados ilegales continuaron disputándose territorios, rutas del narcotráfico y zonas de explotación minera ilegal. Los enfrentamientos, secuestros y atentados mantienen elevados los niveles de violencia en distintas regiones del país.
El lunes por la noche, una disidencia de las FARC hizo explotar un carro bomba en la ciudad de Villavicencio. El ataque dejó 25 personas heridas y provocó importantes daños materiales.
El nuevo episodio en Cartagena vuelve a poner en evidencia los problemas de seguridad que enfrenta Colombia, incluso en ciudades que constituyen algunos de sus principales centros turísticos.