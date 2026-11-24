VIDEO. Moria Casán cruzó a María Fernanda Callejón en vivo y lanzó una frase lapidaria
La conductora de El Trece protagonizó un fuerte intercambio con la panelista mientras debatían sobre la salida de Flor de la V de la pantalla de El Nueve. “No se nota”, lanzó La One cuando su compañera contó que va a terapia.
Resumen para apurados
- Moria Casán cruzó en vivo a María Fernanda Callejón en El Trece tras cuestionar cómo la panelista lidia con la prensa y asegurar con ironía que no se le nota la terapia.
- El cruce inició cuando Callejón contó que dio una nota a LAM. Casán le recriminó estar pendiente del qué dirán e insistió en que su tratamiento psicológico no le rinde.
- El cruce expone una creciente tensión interna en el ciclo y reaviva los debates en el espectáculo sobre la dinámica entre conductores y panelistas en la televisión argentina.
Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un nuevo cruce al aire mientras analizaban el sorpresivo anuncio de Flor de la V sobre el final de su "Los profesionales" en la pantalla de El Nueve.
La discusión comenzó cuando Callejón contó que, al salir del estudio, un notero de "LAM" le había pedido declaraciones. Al referirse al encuentro como “una notita”, despertó la reacción inmediata de la conductora.
“¿Por qué dijiste una notita? Tan despectivamente”, la interrumpió Moria. La panelista intentó explicar que no había querido restarle importancia al trabajo del periodista e incluso contó que le había pedido editar sus declaraciones: “Yo les pegué una notaza. Le dije (al periodista), por favor, editame porque el otro (por Ángel de Brito) va a decir ‘ay, no, sácamela del aire’”.
La respuesta de Casán fue directa: “Ya estás pensando en lo que van a hablar de vos”. Callejón reconoció que estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones, pero la conductora profundizó su cuestionamiento: “El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz”.
Aunque la panelista sostuvo que se tomaba esas situaciones con humor y que incluso se editaba al hablar, Moria no coincidió con su explicación. “No, ¿qué te vas a divertir? Estás siempre pensando en lo malo”, le respondió.
El comentario de Moria sobre la terapia de María Fernanda Callejón
El intercambio subió de tono cuando Casán le sugirió a Callejón que fuera a la psicóloga. La actriz le contó que ya realiza terapia, pero la respuesta de la conductora fue tajante: “No se nota”.
Sorprendida por el comentario, la panelista le preguntó cuántas sesiones le recomendaba. Moria contestó con ironía: “No tengo ni idea porque nunca fui”. Callejón reaccionó con un “shut up” (callate la boca), aunque La One volvió a intervenir: “¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up”.
La conversación continuó alrededor de la utilidad de la terapia. “Esto está para hablar. No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicóloga o tené más análisis...”, planteó la conductora.
Callejón defendió su experiencia y aseguró: “A mí me rinde y muy bien”. Sin embargo, Moria volvió a poner en duda su apreciación: “Es tu percepción, no es la mía”.
La última respuesta de La One en pleno programa
La panelista intentó reforzar su postura al señalar que no se trataba solamente de una impresión personal, sino que también era la percepción de muchas otras personas.
Lejos de dar por terminado el intercambio, Casán apeló a su rol al frente del ciclo para cerrar la discusión con otra respuesta contundente: “Soy la conductora del programa y estoy esperando que hables”.
Así, lo que había comenzado como un comentario sobre una entrevista a la salida del estudio terminó en un cruce entre la conductora y una de sus panelistas, con la terapia como uno de los temas centrales de la discusión.