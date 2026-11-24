“¿Por qué dijiste una notita? Tan despectivamente”, la interrumpió Moria. La panelista intentó explicar que no había querido restarle importancia al trabajo del periodista e incluso contó que le había pedido editar sus declaraciones: “Yo les pegué una notaza. Le dije (al periodista), por favor, editame porque el otro (por Ángel de Brito) va a decir ‘ay, no, sácamela del aire’”.