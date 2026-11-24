Resumen para apurados
- Agustín Graneros lamentó la eliminación de San Martín de Tucumán del Reducido de la Primera Nacional tras cerrar una temporada sin lograr el ascenso.
- El volante se consolidó como titular bajo la dirección de Orfila y disputó 17 partidos desde el inicio, aunque el rendimiento colectivo no alcanzó.
- El club tucumano deberá rearmar su plantel y encarar una profunda reestructuración para disputar la próxima temporada con el objetivo de ascender.
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