Se destinaron más de $21.300 millones del Fondo Especial del Tabaco (FET) a los productores tabacaleros de Tucumán, mediante aportes directos y programas de asistencia para fortalecer la actividad. Así lo informó el secretario de Producción, Eduardo Castro, quien también precisó que todavía están pendientes de acreditación unos $3.050 millones destinados al sistema de cosecha.