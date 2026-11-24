Tabaco: se destinaron $21.300 millones a los productores y reclaman fondos nacionales para la cosecha
Los recursos del Fondo Especial del Tabaco se distribuyeron entre aportes directos a tabacaleros tucumanos y programas de asistencia. El Gobierno espera completar los fondos pendientes para el sistema de cosecha.
Resumen para apurados
- Tucumán destinó $21.300 millones del fondo tabacalero a productores locales para impulsar la campaña, mientras reclama a Nación $3.050 millones pendientes para cosecha.
- Los fondos se distribuyeron en pagos directos y planes de fortalecimiento técnico, tras reuniones del gobernador con gremios que agrupan al 80% de los tabacaleros provinciales.
- Se proyecta un alto rendimiento productivo para la actual campaña si el clima acompaña, mientras el cobro de los fondos nacionales será clave para completar la cosecha.
Se destinaron más de $21.300 millones del Fondo Especial del Tabaco (FET) a los productores tabacaleros de Tucumán, mediante aportes directos y programas de asistencia para fortalecer la actividad. Así lo informó el secretario de Producción, Eduardo Castro, quien también precisó que todavía están pendientes de acreditación unos $3.050 millones destinados al sistema de cosecha.
El FET es el régimen de financiamiento y asistencia estatal creado por la Ley nacional 19.800 y regulado también por normas como la Ley 25.465, destinado a sostener a los productores tabacaleros y fortalecer la actividad en las provincias productoras: Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.
Al analizar la situación de la actividad, el funcionario destacó las condiciones favorables que presenta el cultivo para la actual campaña y anticipó buenas perspectivas de rendimiento, siempre que se mantenga el acompañamiento del clima.
“Este año consideramos que va a ser un rendimiento muy importante y, sobre todo, si el tiempo nos sigue acompañando, vamos a llegar a una muy buena cosecha”, expresó.
Castro también valoró el encuentro que mantuvo el gobernador Osvaldo Jaldo con representantes de los tres gremios tabacaleros y de la cooperativa. Según indicó, la reunión permitió conocer las necesidades del sector y destacó la participación conjunta de entidades que representan aproximadamente al 80% de los productores de la provincia.
“Fue un hecho histórico en el que el mandatario tucumano pudo conversar con los gremios que representan al 80% de los tabacaleros tucumanos”, afirmó.
Cómo se distribuyeron los fondos
El secretario explicó que la Ley del Fondo Especial del Tabaco establece que el 80% de los recursos debe destinarse directamente a los productores, mientras que el 20% restante se utiliza para programas de fortalecimiento de la actividad.
En ese marco, detalló que los desembolsos del primer componente alcanzaron aproximadamente los $13.200 millones, mientras que los correspondientes al segundo sumaron unos $8.000 millones. En conjunto, representan alrededor de $21.300 millones.
Dentro del 80% destinado a los productores, los recursos se distribuyeron de la siguiente manera:
- Grillas: $6.361.742.000.
- Programa de almácigos: $2.290 millones.
- Saldo de pago directo correspondiente a 2025: $627 millones.
- Anticipo de Caja Verde: $4.000 millones.
Por su parte, el 20% destinado al fortalecimiento del sector contempló partidas para la consolidación de la producción 2024-2025, por $3.700 millones; la provisión de fertilizantes, por $4.000 millones, y un sistema de prevención de daños por granizo, por $128 millones.
Entre las asistencias también se destacó un aporte provincial de $440 millones para que los productores realizaran tareas de limpieza y mantenimiento de los canales de riego.
Piden $3.050 millones para cosecha
Castro señaló que el Gobierno provincial continuó las gestiones ante la Nación para conseguir los recursos pendientes destinados al sistema de cosecha. Se trata de aproximadamente $3.050 millones que todavía no fueron acreditados en las cuentas provinciales.
Según explicó, esos fondos permitirían completar el esquema de asistencia previsto para el cierre del año y avanzar con los requerimientos planteados por los productores.
El funcionario agregó que la Secretaría de Producción mantiene reuniones periódicas con los representantes de la actividad para atender las necesidades del sector.
Exportaciones y mercado interno
Por último, el secretario indicó que Tucumán cuenta con aproximadamente 1.400 productores tabacaleros. También explicó que la producción provincial se destina tanto a la exportación como al abastecimiento de la industria nacional.