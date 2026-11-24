Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla anunció que el ex Mercado del Norte de San Miguel de Tucumán reabrirá en la primera semana de diciembre para reactivar el comercio en el microcentro.
- El histórico edificio permaneció cerrado años y fue renovado con más de U$S 12 millones, sumando decenas de locales y una tienda ancla, mientras preservó su fachada patrimonial.
- La inauguración busca consolidar al paseo como un nodo de compras y turismo clave en la provincia, dinamizando la economía urbana y la circulación en el área céntrica.
El histórico ex Mercado del Norte comienza a transitar la cuenta regresiva para su reapertura. Después de años de permanecer cerrado, el edificio ubicado en la esquina de Mendoza y Maipú volverá a abrir sus puertas completamente renovado y con una propuesta que busca recuperar el movimiento comercial de una de las zonas más tradicionales del microcentro de San Miguel de Tucumán.
La fecha ya tiene una primera confirmación oficial. La intendenta capitalina, Rossana Chahla, anunció este martes que la inauguración está prevista para la primera semana de diciembre. De esta manera, el antiguo mercado se prepara para convertirse nuevamente en un punto de encuentro para los tucumanos y en un atractivo para quienes visiten la provincia.
La transformación del inmueble demandó una inversión superior a los U$S 12 millones. Desde la firma Paseo del Norte destacaron la complejidad técnica de los trabajos, que implicaron una intervención integral para adaptar el edificio a un nuevo concepto comercial sin perder su identidad arquitectónica.
Cómo será el nuevo Mercado del Norte
El proyecto contempla una importante oferta de locales y espacios comerciales distribuidos en dos niveles. En la planta baja habrá alrededor de 36 locales, siete islas comerciales y una gran tienda ancla de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, cuya superficie se distribuirá entre los dos pisos.
En la planta alta, además, se sumarán otros 27 locales y siete islas de gran superficie. La propuesta apunta a concentrar distintas alternativas de compras y servicios en un mismo espacio.
Uno de los aspectos centrales de la intervención fue la combinación entre la arquitectura histórica del edificio y las nuevas instalaciones. Según explicaron desde el área comercial, se trata de una obra completamente nueva, en la que se buscó preservar los elementos originales que fue posible recuperar e integrarlos con materiales y equipamiento de última generación.
El renovado paseo contará con iluminación moderna, escaleras mecánicas, montacargas y ascensores, entre otras instalaciones pensadas para facilitar la circulación y mejorar la experiencia de los visitantes.