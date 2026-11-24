Van y vienen

“Vino la Policía y los corrió a todos. Hay muchos que están aquí desde hace mucho tiempo, pero de vez en cuando generan problemas. No son todos, los que más molestan son aquellos que vienen de manera esporádica”, relató Luisa de García, vecina de Gobernador del Campo y Coronel Suárez. “Si todos tuvieran un buen comportamiento no serían tan problemáticos. Pero es común que, cuando están alcoholizados, molesten a los conductores”, añadió la mujer en una entrevista con LA GACETA.