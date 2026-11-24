Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán inició operativos esta semana en la capital para desalojar a limpiavidrios de las esquinas, tras recientes agresiones a conductores que no pagaron.
- La medida surge tras dos incidentes violentos en avenidas clave y se ejecuta con patrullajes móviles ante una labor informal que divide opiniones vecinales hace una década.
- Los controles se intensificarán durante diciembre y enero, reavivando el debate sobre regular o prohibir definitivamente esta actividad en el código de convivencia local.
“Vamos a realizar controles exhaustivos. Una cosa es pedir ayuda y otra es presionar, insultar e intentar agredir a las personas que no les quieren entregar dinero. Eso no se puede permitir”, aseguró el jefe de Policía, Joaquín Girvau.
El funcionario confirmó que se organizaron operativos para impedir que los limpiavidrios desarrollen esta actividad en la vía pública. Según explicó, la semana pasada se registraron dos incidentes: uno en la esquina de Ejército del Norte y Mate de Luna y otro en la intersección de las avenidas Papa Francisco y Benjamín Aráoz.
“En ambos casos el problema se originó porque el conductor no quiso entregarle el dinero porque supuestamente le limpiaron el vidrio”, indicó Girvau. “Nadie está obligado a aceptar sus servicios y, mucho menos, a pagarlos. Una cosa es pedir ayuda y otra, totalmente diferente e intolerable, es agredir para conseguir lo que se busca”, añadió el titular de la fuerza en una entrevista con LA GACETA.
Los limpiavidrios se instalaron principalmente en los semáforos de las avenidas Mate de Luna, Ejército del Norte, Alem, Francisco de Aguirre, Benjamín Aráoz, Gobernador del Campo, Roca y Papa Francisco. “Con el correr de los años, su campo de acción fue expandiéndose y también comenzaron a realizar esa tarea en distintas calles de la periferia de San Miguel de Tucumán”, apuntó Girvau.
Van y vienen
“Vino la Policía y los corrió a todos. Hay muchos que están aquí desde hace mucho tiempo, pero de vez en cuando generan problemas. No son todos, los que más molestan son aquellos que vienen de manera esporádica”, relató Luisa de García, vecina de Gobernador del Campo y Coronel Suárez. “Si todos tuvieran un buen comportamiento no serían tan problemáticos. Pero es común que, cuando están alcoholizados, molesten a los conductores”, añadió la mujer en una entrevista con LA GACETA.
María del Carmen vende Tuqui en la esquina de Ejército del Norte y Francisco de Aguirre y desde hace años comparte ese espacio con personas que se dedican a esta actividad. “Hay muchos que lo hacen por necesidad, pero después consiguen trabajo y no aparecen más. Hay otros que vienen a ‘monedear’ para comprar alcohol o drogas. Esos son los más atrevidos porque nos perjudican a todos”, opinó. “Me parece bien que corran a los que nos dejan mal parados a todos”, añadió.
“Hay cosas más importantes que vigilar en la provincia que quitarles la posibilidad a las personas de ganarse una moneda. Acá hay hambre. Cada uno se la rebusca como puede”, sentenció Luis Molina, vecino de avenida América y Mate de Luna. “La gente de la cuadra me contó que el viernes vinieron policías y les dijeron que no podían estar. Volvieron al día siguiente y directamente los corrieron. ¿Y el derecho a trabajar? Bien, gracias”, agregó el empleado de comercio.
Limitaciones
El titular de la fuerza confirmó que no se destinará un efectivo a cada esquina para impedir que se desarrolle esta actividad, pero sí se realizarán recorridos permanentes. “Ya está diseñado el operativo especial y se vigilarán todos los lugares donde se encuentran estas personas. No queremos tener más problemas. Esta es una actividad que no está regulada, pero eso no significa que puedan hacer lo que quieran”, sentenció Girvau.
Limpiar los vidrios en una esquina no es un delito, sino una falta. La Policía solo puede intervenir cuando ocurre un incidente o cuando resisten la orden que les da un efectivo para que se retire del lugar. Desde hace por lo menos 10 años que se debate qué hacer con las personas realicen esta actividad. Algunos sostienen que deben ser regulados y, otros, que esta tarea debe ser prohibida por un código de convivencia vecinal.
El jefe de Policía agregó que durante todo el fin de semana se desarrollaron operativos de prevención en distintos sectores de la provincia. “Con el correr de los días se irán incrementando y en diciembre serán mucho más fuertes. Estas medidas se mantendrán durante enero”, finalizó.