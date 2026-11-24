Resumen para apurados
- Cinco candidatos disputarán la presidencia de Independiente el 13 de diciembre en Avellaneda para suceder a Néstor Grindetti, un hecho inédito en la historia del club.
- La votación supera el récord de cuatro listas de 1958 y se produce tras una etapa convulsionada que incluyó la renuncia de Fabián Doman en 2023 y el mandato de Grindetti.
- Más de 60.000 socios están habilitados para votar, por lo que se prevé una concurrencia histórica que definirá el nuevo rumbo político e institucional del Rojo.
Independiente vivirá unas elecciones sin precedentes. Tras el cierre del plazo para presentar listas, se confirmó que cinco agrupaciones competirán por la presidencia del club en los comicios del domingo 13 de diciembre, algo que nunca había ocurrido en la historia del “Rojo”.
A los espacios que ya habían lanzado sus candidaturas, encabezados por el extenista Gastón Gaudio (Gente de Independiente), Luciano Nakis (Lista Roja) y Enrique “Quique” Sacco (Movimiento Independiente Auténtico), se sumaron la histórica Agrupación Independiente, con Daniel González como candidato, y Auténticos Rojos, que llevará a Adrián Simón.
Una de las novedades fue la de Daniel Bertoni: el exfutbolista iba a ser el candidato a presidente de Auténticos Rojos, pero finalmente acompañará a Nakis como vicepresidente segundo en la Lista Roja. La Comisión Electoral se reunirá el viernes 27 con los apoderados para advertirles sobre posibles irregularidades, y las listas deberán quedar confirmadas el miércoles 2 de diciembre.
Un récord en la historia del club
Según el historiador Claudio Keblaitis, autor de “Alma Roja”, el antecedente más cercano se dio en los comicios del 12 de enero de 1958, con cuatro agrupaciones. En aquella ocasión ganó la Lista Roja, encabezada por Carlos Radrizzani, en una votación en la que participaron 8.752 socios.
El club renovará autoridades tras una etapa convulsionada. En octubre de 2022, Fabián Doman ganó las elecciones más concurridas de la historia del “Rojo”, con 15.966 votantes, y puso fin a la era de Hugo Moyano. Sin embargo, renunció en abril de 2023 y Néstor Grindetti, que había llegado como vicepresidente, quedó al frente del club desde julio de ese año.
Para esta votación, que se hará de 9 a 18 en la sede de Avenida Mitre 470, en Avellaneda, hay más de 60.000 socios habilitados, por lo que se espera otra concurrencia récord. Las fórmulas completas son: Lista Roja (Nakis, Federico Di Pace y Bertoni), Gente de Independiente (Gaudio, Fabio Fernández y Lucas Brea), Movimiento Independiente Auténtico (Sacco, Sebastián Epelboim y Hugo Sergio Lombardo), Agrupación Independiente (González, Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti) y Auténticos Rojos (Simón, Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez).