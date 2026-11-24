Para esta votación, que se hará de 9 a 18 en la sede de Avenida Mitre 470, en Avellaneda, hay más de 60.000 socios habilitados, por lo que se espera otra concurrencia récord. Las fórmulas completas son: Lista Roja (Nakis, Federico Di Pace y Bertoni), Gente de Independiente (Gaudio, Fabio Fernández y Lucas Brea), Movimiento Independiente Auténtico (Sacco, Sebastián Epelboim y Hugo Sergio Lombardo), Agrupación Independiente (González, Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti) y Auténticos Rojos (Simón, Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez).